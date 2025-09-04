Рейтинг@Mail.ru
В Париже появились плакаты, посвященные памяти советским воинам
19:44 04.09.2025
В Париже появились плакаты, посвященные памяти советским воинам
В Париже появились плакаты, посвященные памяти советским воинам - РИА Новости, 04.09.2025
В Париже появились плакаты, посвященные памяти советским воинам
Французские правоохранители запустили расследование после появления на Триумфальной арке в Париже плакатов, посвященных памяти советским воинам, сообщает в... РИА Новости, 04.09.2025
в мире
париж
ссср
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Французские правоохранители запустили расследование после появления на Триумфальной арке в Париже плакатов, посвященных памяти советским воинам, сообщает в четверг радиостанция Franceinfo. "В среду вечером на нескольких опорах Триумфальной арки в Париже были обнаружены четыре плаката с пророссийским лозунгом... Было начато расследование по факту "повреждения или уничтожения группой лиц имущества, классифицированного или зарегистрированного как исторический памятник, в интересах иностранного государства, предприятия или организации", - сообщает радиостанция. "Пророссийским лозунгом" при этом СМИ называет надписи на плакатах "Скажи спасибо советскому солдату-победителю". В прокуратуре Парижа заявили, что плакаты быстро сняли. Как отмечает радиостанция, правонарушителям может грозить до 15 лет тюрьмы. Расследование ведет полиция, обеспечивающая территориальную безопасность Парижа.
париж
ссср
в мире, париж, ссср
В мире, Париж, СССР
В Париже появились плакаты, посвященные памяти советским воинам

Franceinfo: на Триумфальной арке нашли посвященные советским воинам плакаты

Велосипедисты в районе Елисейских полей Парижа, Франция
Велосипедисты в районе Елисейских полей Парижа, Франция
© AP Photo / Amr Nabil
Велосипедисты в районе Елисейских полей Парижа, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Французские правоохранители запустили расследование после появления на Триумфальной арке в Париже плакатов, посвященных памяти советским воинам, сообщает в четверг радиостанция Franceinfo.
"В среду вечером на нескольких опорах Триумфальной арки в Париже были обнаружены четыре плаката с пророссийским лозунгом... Было начато расследование по факту "повреждения или уничтожения группой лиц имущества, классифицированного или зарегистрированного как исторический памятник, в интересах иностранного государства, предприятия или организации", - сообщает радиостанция.
"Пророссийским лозунгом" при этом СМИ называет надписи на плакатах "Скажи спасибо советскому солдату-победителю".
В прокуратуре Парижа заявили, что плакаты быстро сняли. Как отмечает радиостанция, правонарушителям может грозить до 15 лет тюрьмы. Расследование ведет полиция, обеспечивающая территориальную безопасность Парижа.
В миреПарижСССР
 
 
