https://ria.ru/20250904/rossiya-2039769028.html
В Париже появились плакаты, посвященные памяти советским воинам
В Париже появились плакаты, посвященные памяти советским воинам - РИА Новости, 04.09.2025
В Париже появились плакаты, посвященные памяти советским воинам
Французские правоохранители запустили расследование после появления на Триумфальной арке в Париже плакатов, посвященных памяти советским воинам, сообщает в... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T19:44:00+03:00
2025-09-04T19:44:00+03:00
2025-09-04T19:44:00+03:00
в мире
париж
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150594/52/1505945284_0:193:5220:3130_1920x0_80_0_0_52a1b656ef8555439874ec5881740771.jpg
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Французские правоохранители запустили расследование после появления на Триумфальной арке в Париже плакатов, посвященных памяти советским воинам, сообщает в четверг радиостанция Franceinfo. "В среду вечером на нескольких опорах Триумфальной арки в Париже были обнаружены четыре плаката с пророссийским лозунгом... Было начато расследование по факту "повреждения или уничтожения группой лиц имущества, классифицированного или зарегистрированного как исторический памятник, в интересах иностранного государства, предприятия или организации", - сообщает радиостанция. "Пророссийским лозунгом" при этом СМИ называет надписи на плакатах "Скажи спасибо советскому солдату-победителю". В прокуратуре Парижа заявили, что плакаты быстро сняли. Как отмечает радиостанция, правонарушителям может грозить до 15 лет тюрьмы. Расследование ведет полиция, обеспечивающая территориальную безопасность Парижа.
https://ria.ru/20250301/frantsija-2002404913.html
париж
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150594/52/1505945284_262:0:4774:3384_1920x0_80_0_0_557f61a448c4777b07c5ed4542705b9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, ссср
В Париже появились плакаты, посвященные памяти советским воинам
Franceinfo: на Триумфальной арке нашли посвященные советским воинам плакаты