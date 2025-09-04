https://ria.ru/20250904/rossiya-2039769028.html

В Париже появились плакаты, посвященные памяти советским воинам

В Париже появились плакаты, посвященные памяти советским воинам - РИА Новости, 04.09.2025

В Париже появились плакаты, посвященные памяти советским воинам

Французские правоохранители запустили расследование после появления на Триумфальной арке в Париже плакатов, посвященных памяти советским воинам, сообщает в... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T19:44:00+03:00

2025-09-04T19:44:00+03:00

2025-09-04T19:44:00+03:00

в мире

париж

ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150594/52/1505945284_0:193:5220:3130_1920x0_80_0_0_52a1b656ef8555439874ec5881740771.jpg

ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Французские правоохранители запустили расследование после появления на Триумфальной арке в Париже плакатов, посвященных памяти советским воинам, сообщает в четверг радиостанция Franceinfo. "В среду вечером на нескольких опорах Триумфальной арки в Париже были обнаружены четыре плаката с пророссийским лозунгом... Было начато расследование по факту "повреждения или уничтожения группой лиц имущества, классифицированного или зарегистрированного как исторический памятник, в интересах иностранного государства, предприятия или организации", - сообщает радиостанция. "Пророссийским лозунгом" при этом СМИ называет надписи на плакатах "Скажи спасибо советскому солдату-победителю". В прокуратуре Парижа заявили, что плакаты быстро сняли. Как отмечает радиостанция, правонарушителям может грозить до 15 лет тюрьмы. Расследование ведет полиция, обеспечивающая территориальную безопасность Парижа.

https://ria.ru/20250301/frantsija-2002404913.html

париж

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, ссср