Небензя призвал учитывать новые территориальные реалии на Украине

Небензя призвал учитывать новые территориальные реалии на Украине

ООН, 4 сен – РИА Новости. Для прочного мира на Украине все заинтересованные стороны должны учитывать новые территориальные реалии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию кризиса. Вместе с тем необходимо понимать: чтобы мир был действительно прочным, все заинтересованные стороны должны учитывать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения Крыма и четырех регионов в состав Российской Федерации. Это просто следует признать", – сказал российский дипломат в ходе заседания ГА ООН по Украине. Небензя также отметил, что западные кураторы Киева стараются всеми силами "подорвать понимания, достигнутые на недавнем российско-американском саммите на Аляске, которые могут привести к устойчивому и долгосрочному урегулированию украинского кризиса". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

