Небензя призвал учитывать новые территориальные реалии на Украине - 04.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 04.09.2025
Небензя призвал учитывать новые территориальные реалии на Украине
Небензя призвал учитывать новые территориальные реалии на Украине - РИА Новости, 04.09.2025
Небензя призвал учитывать новые территориальные реалии на Украине
Для прочного мира на Украине все заинтересованные стороны должны учитывать новые территориальные реалии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 04.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
аляска
владимир путин
василий небензя
дональд трамп
ООН, 4 сен – РИА Новости. Для прочного мира на Украине все заинтересованные стороны должны учитывать новые территориальные реалии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию кризиса. Вместе с тем необходимо понимать: чтобы мир был действительно прочным, все заинтересованные стороны должны учитывать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения Крыма и четырех регионов в состав Российской Федерации. Это просто следует признать", – сказал российский дипломат в ходе заседания ГА ООН по Украине. Небензя также отметил, что западные кураторы Киева стараются всеми силами "подорвать понимания, достигнутые на недавнем российско-американском саммите на Аляске, которые могут привести к устойчивому и долгосрочному урегулированию украинского кризиса". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
в мире, украина, россия, аляска, владимир путин, василий небензя, дональд трамп, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Аляска, Владимир Путин, Василий Небензя, Дональд Трамп, ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 4 сен – РИА Новости. Для прочного мира на Украине все заинтересованные стороны должны учитывать новые территориальные реалии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию кризиса. Вместе с тем необходимо понимать: чтобы мир был действительно прочным, все заинтересованные стороны должны учитывать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения Крыма и четырех регионов в состав Российской Федерации. Это просто следует признать", – сказал российский дипломат в ходе заседания ГА ООН по Украине.
Небензя также отметил, что западные кураторы Киева стараются всеми силами "подорвать понимания, достигнутые на недавнем российско-американском саммите на Аляске, которые могут привести к устойчивому и долгосрочному урегулированию украинского кризиса".
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Аляска, Владимир Путин, Василий Небензя, Дональд Трамп, ООН
 
 
