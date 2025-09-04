Рейтинг@Mail.ru
МАК установит причины крушения легкомоторного самолета в Рязанской области - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 04.09.2025 (обновлено: 19:17 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/rossiya-2039754843.html
МАК установит причины крушения легкомоторного самолета в Рязанской области
МАК установит причины крушения легкомоторного самолета в Рязанской области - РИА Новости, 04.09.2025
МАК установит причины крушения легкомоторного самолета в Рязанской области
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) совместно с Росавиацией установит причины катастрофы с частным легкомоторным самолетом Х-32 "Бекас" в Рязанской... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T18:51:00+03:00
2025-09-04T19:17:00+03:00
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
межгосударственный авиационный комитет
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039591629_379:0:1280:507_1920x0_80_0_0_b845b2fb8fe2dd00b91d62ddd0abac56.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) совместно с Росавиацией установит причины катастрофы с частным легкомоторным самолетом Х-32 "Бекас" в Рязанской области, сообщили в Росавиации. "Утром в четверг, 4 сентября, вблизи села Зимарово в Александро-Невском районе Рязанской области потерпел катастрофу частный легкомоторный самолет. На борту воздушного судна находился только пилот, погиб. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием Центрального МТУ Росавиации", - сообщили в Росавиации. Отмечается, что ключевая цель расследования - установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем. Как сообщали РИА Новости ранее в четверг в экстренных службах, разбился легкомоторный самолет, задействованный на сельхозработах.
https://ria.ru/20250830/rosaviatsija-2038430749.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039591629_378:0:1280:676_1920x0_80_0_0_6f7cda07d3c6c062f8c496b329b99b78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет, рязанская область
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Межгосударственный авиационный комитет, Рязанская область
МАК установит причины крушения легкомоторного самолета в Рязанской области

МАК и Росавиация выяснят причины катастрофы легкомоторного самолета под Рязанью

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramНа месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от села Зимарово в Рязанской области
На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от села Зимарово в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от села Зимарово в Рязанской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) совместно с Росавиацией установит причины катастрофы с частным легкомоторным самолетом Х-32 "Бекас" в Рязанской области, сообщили в Росавиации.
"Утром в четверг, 4 сентября, вблизи села Зимарово в Александро-Невском районе Рязанской области потерпел катастрофу частный легкомоторный самолет. На борту воздушного судна находился только пилот, погиб. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием Центрального МТУ Росавиации", - сообщили в Росавиации.
Отмечается, что ключевая цель расследования - установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем.
Как сообщали РИА Новости ранее в четверг в экстренных службах, разбился легкомоторный самолет, задействованный на сельхозработах.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Росавиация разбирается в инциденте на рейсе Анталья - Москва
30 августа, 00:09
 
ПроисшествияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Межгосударственный авиационный комитетРязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала