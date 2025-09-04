https://ria.ru/20250904/rossiya-2039754843.html
МАК установит причины крушения легкомоторного самолета в Рязанской области
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
межгосударственный авиационный комитет
рязанская область
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) совместно с Росавиацией установит причины катастрофы с частным легкомоторным самолетом Х-32 "Бекас" в Рязанской области, сообщили в Росавиации. "Утром в четверг, 4 сентября, вблизи села Зимарово в Александро-Невском районе Рязанской области потерпел катастрофу частный легкомоторный самолет. На борту воздушного судна находился только пилот, погиб. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием Центрального МТУ Росавиации", - сообщили в Росавиации. Отмечается, что ключевая цель расследования - установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем. Как сообщали РИА Новости ранее в четверг в экстренных службах, разбился легкомоторный самолет, задействованный на сельхозработах.
