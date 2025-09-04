Рейтинг@Mail.ru
Меликов рассказал, каким видит Дагестан в 2030 году - РИА Новости, 04.09.2025
17:20 04.09.2025
Меликов рассказал, каким видит Дагестан в 2030 году
Меликов рассказал, каким видит Дагестан в 2030 году - РИА Новости, 04.09.2025
Меликов рассказал, каким видит Дагестан в 2030 году
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что видит республику в 2030 году сильным и процветающим регионом, где гармонично сочетаются традиции и современность, а... РИА Новости, 04.09.2025
республика дагестан
сергей меликов
общество
МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что видит республику в 2030 году сильным и процветающим регионом, где гармонично сочетаются традиции и современность, а люди чувствуют себя частью большого и дружного дома. "Каким мы видим Дагестан в 2030 году? Сильным, процветающим регионом, где гармонично сочетаются традиции и современность, где каждый человек чувствует себя частью большого и дружного дома. В основе всего, конечно же, люди. Наше главное богатство - трудолюбивый, гостеприимный и искренний народ", - сказал Меликов на открытом диалоге в Национальном центре "Россия", где в рамках выставки "Регион-2030. Платформа будущего" проходят Дни Дагестана. По словам Меликова, главная задача — преодолеть инфраструктурное отставание и развивать перспективные для региона отрасли. Для этого принята стратегия социально-экономического развития до 2030 года. "Дагестан имеет огромный потенциал для того, чтобы в ближайшее десятилетие стать точкой притяжения не только для россиян, но и для гостей со всех уголков мира", - приводит слова Меликова его пресс-служба.
республика дагестан
республика дагестан, сергей меликов, общество
Республика Дагестан, Сергей Меликов, Общество
Меликов рассказал, каким видит Дагестан в 2030 году

Меликов: Дагестан в 2030 году станет точкой притяжения для гостей со всего мира

© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РДСергей Меликов
Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
Сергей Меликов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что видит республику в 2030 году сильным и процветающим регионом, где гармонично сочетаются традиции и современность, а люди чувствуют себя частью большого и дружного дома.
"Каким мы видим Дагестан в 2030 году? Сильным, процветающим регионом, где гармонично сочетаются традиции и современность, где каждый человек чувствует себя частью большого и дружного дома. В основе всего, конечно же, люди. Наше главное богатство - трудолюбивый, гостеприимный и искренний народ", - сказал Меликов на открытом диалоге в Национальном центре "Россия", где в рамках выставки "Регион-2030. Платформа будущего" проходят Дни Дагестана.
По словам Меликова, главная задача — преодолеть инфраструктурное отставание и развивать перспективные для региона отрасли. Для этого принята стратегия социально-экономического развития до 2030 года.
"Дагестан имеет огромный потенциал для того, чтобы в ближайшее десятилетие стать точкой притяжения не только для россиян, но и для гостей со всех уголков мира", - приводит слова Меликова его пресс-служба.
Республика ДагестанСергей МеликовОбщество
 
 
