Меликов рассказал, каким видит Дагестан в 2030 году

Меликов рассказал, каким видит Дагестан в 2030 году - РИА Новости, 04.09.2025

Меликов рассказал, каким видит Дагестан в 2030 году

04.09.2025

МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что видит республику в 2030 году сильным и процветающим регионом, где гармонично сочетаются традиции и современность, а люди чувствуют себя частью большого и дружного дома. "Каким мы видим Дагестан в 2030 году? Сильным, процветающим регионом, где гармонично сочетаются традиции и современность, где каждый человек чувствует себя частью большого и дружного дома. В основе всего, конечно же, люди. Наше главное богатство - трудолюбивый, гостеприимный и искренний народ", - сказал Меликов на открытом диалоге в Национальном центре "Россия", где в рамках выставки "Регион-2030. Платформа будущего" проходят Дни Дагестана. По словам Меликова, главная задача — преодолеть инфраструктурное отставание и развивать перспективные для региона отрасли. Для этого принята стратегия социально-экономического развития до 2030 года. "Дагестан имеет огромный потенциал для того, чтобы в ближайшее десятилетие стать точкой притяжения не только для россиян, но и для гостей со всех уголков мира", - приводит слова Меликова его пресс-служба.

