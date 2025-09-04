Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшие от паводка школы в Омской области получат 250 миллионов рублей - РИА Новости, 04.09.2025
16:02 04.09.2025
Пострадавшие от паводка школы в Омской области получат 250 миллионов рублей
ОМСК, 4 сен - РИА Новости. Школы Усть-Ишимского района Омской области, пострадавшие от паводка, получат 250 миллионов рублей на восстановление, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко. В мае 2024 года в Омской области был введен режим ЧС федерального значения из-за паводка. Усть-Ишимский район пострадал сильнее прочих. "Еще одна хорошая новость по итогам рабочей поездки в Омскую область председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина. Наш регион получит порядка 250 миллионов рублей на восстановление после наводнения лицея "Альфа", школ в Ашеванах и Слободчиках в Усть-Ишимском районе, а также Тарского индустриально-педагогического колледжа, где во время паводка располагался пункт временного размещения для жителей", – написал Хоценко. Во время паводка в Усть-Ишимском районе было затоплено более 600 домов, были эвакуированы 2 тысячи жителей. Ущерб от затопления составил более 3 миллиардов рублей.
Последствия паводка из-за прорванной дамбы на реке Ишим в деревне Ашеваны Омской области
Последствия паводка из-за прорванной дамбы на реке Ишим в деревне Ашеваны Омской области. Архивное фото
ОМСК, 4 сен - РИА Новости. Школы Усть-Ишимского района Омской области, пострадавшие от паводка, получат 250 миллионов рублей на восстановление, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко.
В мае 2024 года в Омской области был введен режим ЧС федерального значения из-за паводка. Усть-Ишимский район пострадал сильнее прочих.
"Еще одна хорошая новость по итогам рабочей поездки в Омскую область председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина. Наш регион получит порядка 250 миллионов рублей на восстановление после наводнения лицея "Альфа", школ в Ашеванах и Слободчиках в Усть-Ишимском районе, а также Тарского индустриально-педагогического колледжа, где во время паводка располагался пункт временного размещения для жителей", – написал Хоценко.
Во время паводка в Усть-Ишимском районе было затоплено более 600 домов, были эвакуированы 2 тысячи жителей. Ущерб от затопления составил более 3 миллиардов рублей.
