Глава Минфина Мьянмы отметил отношение России к странам блока АСЕАН
14:51 04.09.2025 (обновлено: 18:02 04.09.2025)
Глава Минфина Мьянмы отметил отношение России к странам блока АСЕАН
в мире
россия
мьянма
владивосток
кан зо
дальневосточный федеральный университет
экономическое сообщество асеан
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Министр финансов и доходов Мьянмы Кан Зо, выступая на бизнес-диалоге Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в рамках Восточного экономического форума, отметил отношение России к странам блока "как к полноценным строителям нового мирового порядка". "Все наши коллеги по АСЕАН ценят подход России к странам АСЕАН как к полноценным строителям мирового порядка", - сказал он. Кан Зо подчеркнул, что Мьянма является активным членом АСЕАН и намерена и в дальнейшем усиливать свои партнерские связи с Россией. "Я уверен, что наши взаимоотношения не просто помогут развиваться нашему региону, но и обеспечат экономическую стабильность и процветание", - добавил министр. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
в мире, россия, мьянма, владивосток, кан зо, дальневосточный федеральный университет, экономическое сообщество асеан
В мире, Россия, Мьянма, Владивосток, Кан Зо, Дальневосточный федеральный университет, Экономическое сообщество АСЕАН
Министр финансов и доходов Республики Союз Мьянма Кан Зо во время сессии "Россия – АСЕАН" на полях ВЭФ-2025
Министр финансов и доходов Республики Союз Мьянма Кан Зо во время сессии "Россия – АСЕАН" на полях ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Министр финансов и доходов Мьянмы Кан Зо, выступая на бизнес-диалоге Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в рамках Восточного экономического форума, отметил отношение России к странам блока "как к полноценным строителям нового мирового порядка".
"Все наши коллеги по АСЕАН ценят подход России к странам АСЕАН как к полноценным строителям мирового порядка", - сказал он.
Кан Зо подчеркнул, что Мьянма является активным членом АСЕАН и намерена и в дальнейшем усиливать свои партнерские связи с Россией.
"Я уверен, что наши взаимоотношения не просто помогут развиваться нашему региону, но и обеспечат экономическую стабильность и процветание", - добавил министр.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Fesco видит огромный потенциал перевозок грузов со странами АСЕАН
