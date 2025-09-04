https://ria.ru/20250904/rossiya-2039677928.html
Глава Минфина Мьянмы отметил отношение России к странам блока АСЕАН
Глава Минфина Мьянмы отметил отношение России к странам блока АСЕАН - РИА Новости, 04.09.2025
Глава Минфина Мьянмы отметил отношение России к странам блока АСЕАН
Министр финансов и доходов Мьянмы Кан Зо, выступая на бизнес-диалоге Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в рамках Восточного... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:51:00+03:00
2025-09-04T14:51:00+03:00
2025-09-04T18:02:00+03:00
в мире
россия
мьянма
владивосток
кан зо
дальневосточный федеральный университет
экономическое сообщество асеан
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Министр финансов и доходов Мьянмы Кан Зо, выступая на бизнес-диалоге Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в рамках Восточного экономического форума, отметил отношение России к странам блока "как к полноценным строителям нового мирового порядка". "Все наши коллеги по АСЕАН ценят подход России к странам АСЕАН как к полноценным строителям мирового порядка", - сказал он. Кан Зо подчеркнул, что Мьянма является активным членом АСЕАН и намерена и в дальнейшем усиливать свои партнерские связи с Россией. "Я уверен, что наши взаимоотношения не просто помогут развиваться нашему региону, но и обеспечат экономическую стабильность и процветание", - добавил министр. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
мьянма
владивосток
Глава Минфина Мьянмы отметил отношение России к странам блока АСЕАН
Глава Минфина Мьянмы Кан Зо: АСЕАН ценит подход России к странам блока