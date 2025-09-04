https://ria.ru/20250904/rossiya-2039677928.html

Глава Минфина Мьянмы отметил отношение России к странам блока АСЕАН

Глава Минфина Мьянмы отметил отношение России к странам блока АСЕАН - РИА Новости, 04.09.2025

Глава Минфина Мьянмы отметил отношение России к странам блока АСЕАН

Министр финансов и доходов Мьянмы Кан Зо, выступая на бизнес-диалоге Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в рамках Восточного... РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Министр финансов и доходов Мьянмы Кан Зо, выступая на бизнес-диалоге Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в рамках Восточного экономического форума, отметил отношение России к странам блока "как к полноценным строителям нового мирового порядка". "Все наши коллеги по АСЕАН ценят подход России к странам АСЕАН как к полноценным строителям мирового порядка", - сказал он. Кан Зо подчеркнул, что Мьянма является активным членом АСЕАН и намерена и в дальнейшем усиливать свои партнерские связи с Россией. "Я уверен, что наши взаимоотношения не просто помогут развиваться нашему региону, но и обеспечат экономическую стабильность и процветание", - добавил министр. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".

