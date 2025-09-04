https://ria.ru/20250904/rossiya-2039670103.html

АСИ представило индекс привлекательности регионов для молодежи

АСИ представило индекс привлекательности регионов для молодежи - РИА Новости, 04.09.2025

АСИ представило индекс привлекательности регионов для молодежи

Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило итоговые результаты нового индекса привлекательности регионов России для молодежи, который показал, что 70% РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T14:25:00+03:00

2025-09-04T14:25:00+03:00

2025-09-04T14:25:00+03:00

россия

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

агентство стратегических инициатив (аси)

дальневосточный федеральный университет

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026041516_0:261:3159:2038_1920x0_80_0_0_be1cc9ce77a648566a59079dae08f0bd.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило итоговые результаты нового индекса привлекательности регионов России для молодежи, который показал, что 70% молодежи удовлетворены жизнью в своем регионе, сообщили в пресс-службе АСИ. Результаты исследования озвучил директор направления АСИ "Молодые профессионалы" Александр Вайно на сессии ВЭФ "Девиз Дальнего Востока – "Инвестировать. Развивать. Созидать". "Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан – топ абсолютно понятен. Открытием для нас стали Красноярский край, Сахалин, где крайне высокая внешняя привлекательность, и сильно повысилась внутренняя. В целом по стране 70% молодежи в регионах удовлетворены жизнью в своем субъекте", - цитирует пресс-служба Вайно. Исследование охватило 85 регионов и 48 тысяч респондентов в возрасте от 16 до 28 лет. Субъекты оценивали по 57 показателям в 6 ключевых направлениях: экономика, образование, экология и здравоохранение, инфраструктура, безопасность и имидж региона. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250821/stavropole-2036863030.html

россия

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, московская область (подмосковье), агентство стратегических инициатив (аси), дальневосточный федеральный университет, общество