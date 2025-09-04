Рейтинг@Mail.ru
АСИ представило индекс привлекательности регионов для молодежи - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/rossiya-2039670103.html
АСИ представило индекс привлекательности регионов для молодежи
АСИ представило индекс привлекательности регионов для молодежи - РИА Новости, 04.09.2025
АСИ представило индекс привлекательности регионов для молодежи
Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило итоговые результаты нового индекса привлекательности регионов России для молодежи, который показал, что 70% РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:25:00+03:00
2025-09-04T14:25:00+03:00
россия
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
агентство стратегических инициатив (аси)
дальневосточный федеральный университет
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026041516_0:261:3159:2038_1920x0_80_0_0_be1cc9ce77a648566a59079dae08f0bd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило итоговые результаты нового индекса привлекательности регионов России для молодежи, который показал, что 70% молодежи удовлетворены жизнью в своем регионе, сообщили в пресс-службе АСИ. Результаты исследования озвучил директор направления АСИ "Молодые профессионалы" Александр Вайно на сессии ВЭФ "Девиз Дальнего Востока – "Инвестировать. Развивать. Созидать". "Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан – топ абсолютно понятен. Открытием для нас стали Красноярский край, Сахалин, где крайне высокая внешняя привлекательность, и сильно повысилась внутренняя. В целом по стране 70% молодежи в регионах удовлетворены жизнью в своем субъекте", - цитирует пресс-служба Вайно. Исследование охватило 85 регионов и 48 тысяч респондентов в возрасте от 16 до 28 лет. Субъекты оценивали по 57 показателям в 6 ключевых направлениях: экономика, образование, экология и здравоохранение, инфраструктура, безопасность и имидж региона. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250821/stavropole-2036863030.html
россия
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026041516_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_893600aa37ae634b5b7466a3cac5d053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, московская область (подмосковье), агентство стратегических инициатив (аси), дальневосточный федеральный университет, общество
Россия, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Агентство стратегических инициатив (АСИ), Дальневосточный федеральный университет, Общество
АСИ представило индекс привлекательности регионов для молодежи

АСИ: 70% молодежи удовлетворены жизнью в своем регионе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолодежь Москвы
Молодежь Москвы - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Молодежь Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило итоговые результаты нового индекса привлекательности регионов России для молодежи, который показал, что 70% молодежи удовлетворены жизнью в своем регионе, сообщили в пресс-службе АСИ.
Результаты исследования озвучил директор направления АСИ "Молодые профессионалы" Александр Вайно на сессии ВЭФ "Девиз Дальнего Востока – "Инвестировать. Развивать. Созидать".
"Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан – топ абсолютно понятен. Открытием для нас стали Красноярский край, Сахалин, где крайне высокая внешняя привлекательность, и сильно повысилась внутренняя. В целом по стране 70% молодежи в регионах удовлетворены жизнью в своем субъекте", - цитирует пресс-служба Вайно.
Исследование охватило 85 регионов и 48 тысяч респондентов в возрасте от 16 до 28 лет. Субъекты оценивали по 57 показателям в 6 ключевых направлениях: экономика, образование, экология и здравоохранение, инфраструктура, безопасность и имидж региона.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Владимир Владимиров: Наш регион объединил молодежь всего мира
21 августа, 21:24
 
РоссияСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)Агентство стратегических инициатив (АСИ)Дальневосточный федеральный университетОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала