09:51 04.09.2025
Стали известны лидеры в направлениях по России для иностранных туристов
россия
москва
кавказ
никита кондратьев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Казань остаются лидерами в направлениях по России для иностранных туристов, но и другие маршруты набирают интерес, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "По туризму развиваются Москва, Питер, Казань", - сказал он, комментируя топ направлений в РФ для иностранцев. При этом, по его словам, растут в турпотоке и Дальневосточный федеральный округ, и некоторые города Сибири. Кроме того, все больше просыпается интерес к Кавказу. "Белорусские граждане очень активно едут на Кавказ, пользуются нашими горнолыжными курортами", - добавил Кондратьев. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, москва, кавказ, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет
Россия, Москва, Кавказ, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТуристы фотографируются на Красной площади в Москве
Туристы фотографируются на Красной площади в Москве. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Казань остаются лидерами в направлениях по России для иностранных туристов, но и другие маршруты набирают интерес, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"По туризму развиваются Москва, Питер, Казань", - сказал он, комментируя топ направлений в РФ для иностранцев.
При этом, по его словам, растут в турпотоке и Дальневосточный федеральный округ, и некоторые города Сибири. Кроме того, все больше просыпается интерес к Кавказу. "Белорусские граждане очень активно едут на Кавказ, пользуются нашими горнолыжными курортами", - добавил Кондратьев.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
