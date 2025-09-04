https://ria.ru/20250904/rossiya-2039590423.html

Стали известны лидеры в направлениях по России для иностранных туристов

Стали известны лидеры в направлениях по России для иностранных туристов

Стали известны лидеры в направлениях по России для иностранных туристов

Москва, Санкт-Петербург и Казань остаются лидерами в направлениях по России для иностранных туристов, но и другие маршруты набирают интерес, рассказал в... РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Казань остаются лидерами в направлениях по России для иностранных туристов, но и другие маршруты набирают интерес, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "По туризму развиваются Москва, Питер, Казань", - сказал он, комментируя топ направлений в РФ для иностранцев. При этом, по его словам, растут в турпотоке и Дальневосточный федеральный округ, и некоторые города Сибири. Кроме того, все больше просыпается интерес к Кавказу. "Белорусские граждане очень активно едут на Кавказ, пользуются нашими горнолыжными курортами", - добавил Кондратьев. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

