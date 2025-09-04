https://ria.ru/20250904/rossiya-2039590423.html
Стали известны лидеры в направлениях по России для иностранных туристов
Стали известны лидеры в направлениях по России для иностранных туристов - РИА Новости, 04.09.2025
Стали известны лидеры в направлениях по России для иностранных туристов
Москва, Санкт-Петербург и Казань остаются лидерами в направлениях по России для иностранных туристов, но и другие маршруты набирают интерес, рассказал в... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T09:51:00+03:00
2025-09-04T09:51:00+03:00
2025-09-04T09:51:00+03:00
россия
москва
кавказ
никита кондратьев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889092815_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70932c04209e08b8aefde1ee730043bc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Казань остаются лидерами в направлениях по России для иностранных туристов, но и другие маршруты набирают интерес, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "По туризму развиваются Москва, Питер, Казань", - сказал он, комментируя топ направлений в РФ для иностранцев. При этом, по его словам, растут в турпотоке и Дальневосточный федеральный округ, и некоторые города Сибири. Кроме того, все больше просыпается интерес к Кавказу. "Белорусские граждане очень активно едут на Кавказ, пользуются нашими горнолыжными курортами", - добавил Кондратьев. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250902/turpotok-2039102591.html
https://ria.ru/20250903/kitay-2039197936.html
россия
москва
кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889092815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b34be393a2c1846a6a0bfa0b51d4c3eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, кавказ, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет
Россия, Москва, Кавказ, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет
Стали известны лидеры в направлениях по России для иностранных туристов
Москва, Санкт-Петербург и Казань остаются лидерами в туристических направлениях