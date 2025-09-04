Рейтинг@Mail.ru
Путин ознакомился с экспозициями в центре "Россия" во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/rossiya-2039581509.html
Путин ознакомился с экспозициями в центре "Россия" во Владивостоке
Путин ознакомился с экспозициями в центре "Россия" во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2025
Путин ознакомился с экспозициями в центре "Россия" во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с экспозициями, представленными во владивостокском филиале национального центра "Россия". РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T09:28:00+03:00
2025-09-04T09:28:00+03:00
россия
владимир путин
ка-62
японское море
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с экспозициями, представленными во владивостокском филиале национального центра "Россия". Каждая экспозиционная зона спроектирована как законченный нарратив, объединенный общей концепцией "Живое наследие Приморья". Особое внимание уделено балансу между технологическими новинками и аутентичными артефактами, создающим эффект "музея будущего, укорененного в традиции". На первом этаже расположилась историческая экспозиция. Вестибюль оформлен панно в виде хронологической линейки основных вех истории края. Кроме того, здесь представлены интерактивные мастер-планы городов Приморья с информацией об их ключевых объектах и инсталляция "Маяк". Зона "Путь 155-й отдельной бригады морской пехоты на СВО" описывает вклад 155-й отдельной бригады морской пехоты в СВО, повествует о героизме бойцов, отдавших свои жизни за Родину. Интерактивная экспозиция "Уникальный русский язык" посвящена красоте и богатству русского языка. Ключевой посыл заключается в том, что язык является основой российской государственности, гражданской идентичности и важнейшей составляющей культурного кода страны, неразрывно связанной с традиционными духовно-нравственными ценностями. По-своему уникальной является экспозиция природы Приморского края. Это интерактивная зона, предлагающая мультисенсорный опыт погружения в природу региона: посетители при помощи технологий дополненной реальности могут ознакомиться с населенными пунктами региона, попробовать себя в роли капитана катера, идущего через акватории бухты Золотой Рог, Амурского и Уссурийского заливов, погрузиться на батискафе в подводный мир Японского моря, пройти по тайге и встретить уссурийского тигра и дальневосточного леопарда. Путин также ознакомился с экспозицией, демонстрирующей экономический, промышленный, культурный и образовательный потенциал края. Здесь можно узнать о логистических маршрутах, особенностях тяжелой и легкой промышленности в регионе, изучить характеристики атомного ледокола проекта "10510" Лидер, "Полетать" на вертолете Ка-62. В гастрономических рядах посетители могут попробовать блюда дальневосточной кухни, приготовленные в соответствии с лучшими кулинарными традициями региона.
https://ria.ru/20250904/putin-2039576483.html
https://ria.ru/20250903/vef-2039419246.html
россия
японское море
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ce400c49af402f338e35385e582d11e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, ка-62, японское море, приморский край
Россия, Владимир Путин, Ка-62, Японское море, Приморский край
Путин ознакомился с экспозициями в центре "Россия" во Владивостоке

Путин ознакомился с экспозициями в филиале центра "Россия" во Владивостоке

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с экспозициями, представленными во владивостокском филиале национального центра "Россия".
Каждая экспозиционная зона спроектирована как законченный нарратив, объединенный общей концепцией "Живое наследие Приморья". Особое внимание уделено балансу между технологическими новинками и аутентичными артефактами, создающим эффект "музея будущего, укорененного в традиции".
Путин на катере Ураган отправился в филиал национального центра Россия - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин отправился в филиал центра "Россия" во Владивостоке на катере
Вчера, 09:10
На первом этаже расположилась историческая экспозиция. Вестибюль оформлен панно в виде хронологической линейки основных вех истории края. Кроме того, здесь представлены интерактивные мастер-планы городов Приморья с информацией об их ключевых объектах и инсталляция "Маяк".
Зона "Путь 155-й отдельной бригады морской пехоты на СВО" описывает вклад 155-й отдельной бригады морской пехоты в СВО, повествует о героизме бойцов, отдавших свои жизни за Родину.
Интерактивная экспозиция "Уникальный русский язык" посвящена красоте и богатству русского языка. Ключевой посыл заключается в том, что язык является основой российской государственности, гражданской идентичности и важнейшей составляющей культурного кода страны, неразрывно связанной с традиционными духовно-нравственными ценностями.
По-своему уникальной является экспозиция природы Приморского края. Это интерактивная зона, предлагающая мультисенсорный опыт погружения в природу региона: посетители при помощи технологий дополненной реальности могут ознакомиться с населенными пунктами региона, попробовать себя в роли капитана катера, идущего через акватории бухты Золотой Рог, Амурского и Уссурийского заливов, погрузиться на батискафе в подводный мир Японского моря, пройти по тайге и встретить уссурийского тигра и дальневосточного леопарда.
Путин также ознакомился с экспозицией, демонстрирующей экономический, промышленный, культурный и образовательный потенциал края. Здесь можно узнать о логистических маршрутах, особенностях тяжелой и легкой промышленности в регионе, изучить характеристики атомного ледокола проекта "10510" Лидер, "Полетать" на вертолете Ка-62.
В гастрономических рядах посетители могут попробовать блюда дальневосточной кухни, приготовленные в соответствии с лучшими кулинарными традициями региона.
Баннер Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Концерт "Душа России. Россия — миру" открыл культурную программу ВЭФ
3 сентября, 16:29
 
РоссияВладимир ПутинКа-62Японское мореПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала