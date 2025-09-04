Рейтинг@Mail.ru
Сев озимых культур в России проходит штатно, заявили в Минсельхозе
04.09.2025
Сев озимых культур в России проходит штатно, заявили в Минсельхозе
Сев озимых культур в России проходит штатно, заявили в Минсельхозе
россия
владивосток
андрей разин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Сев озимых культур в России проходит штатно, в соответствии с планом, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Уже сев (озимых - ред.) начался, все работает штатно", - сказал он. На вопрос, есть ли сложности из-за погодных условий, Разин ответил: "Пока все нормально, работаем в соответствии с планом". ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Сев озимых культур в России проходит штатно, заявили в Минсельхозе

Минсельхоз: сев озимых культур в России проходит штатно

Посевные работы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Сев озимых культур в России проходит штатно, в соответствии с планом, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"Уже сев (озимых - ред.) начался, все работает штатно", - сказал он.
На вопрос, есть ли сложности из-за погодных условий, Разин ответил: "Пока все нормально, работаем в соответствии с планом".
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Минсельхоз займется улучшением питания россиян
21 августа, 17:32
