https://ria.ru/20250904/rossiya-2039551178.html
Сев озимых культур в России проходит штатно, заявили в Минсельхозе
Сев озимых культур в России проходит штатно, заявили в Минсельхозе - РИА Новости, 04.09.2025
Сев озимых культур в России проходит штатно, заявили в Минсельхозе
Сев озимых культур в России проходит штатно, в соответствии с планом, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на площадке Восточного... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T06:10:00+03:00
2025-09-04T06:10:00+03:00
2025-09-04T06:10:00+03:00
россия
владивосток
андрей разин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011515409_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_04adfff239f428be80e484a741077cab.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Сев озимых культур в России проходит штатно, в соответствии с планом, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Уже сев (озимых - ред.) начался, все работает штатно", - сказал он. На вопрос, есть ли сложности из-за погодных условий, Разин ответил: "Пока все нормально, работаем в соответствии с планом". ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250821/minselhoz-2036811738.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011515409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2027ed2378eedb1bf63e0f1995232b11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, андрей разин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Владивосток, Андрей Разин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Сев озимых культур в России проходит штатно, заявили в Минсельхозе
Минсельхоз: сев озимых культур в России проходит штатно