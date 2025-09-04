https://ria.ru/20250904/rossiya-2039551178.html

Сев озимых культур в России проходит штатно, заявили в Минсельхозе

Сев озимых культур в России проходит штатно, в соответствии с планом, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на площадке Восточного... РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Сев озимых культур в России проходит штатно, в соответствии с планом, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Уже сев (озимых - ред.) начался, все работает штатно", - сказал он. На вопрос, есть ли сложности из-за погодных условий, Разин ответил: "Пока все нормально, работаем в соответствии с планом". ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

