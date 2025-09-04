https://ria.ru/20250904/rossiya-2039536745.html
Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине, заявили в МИД
Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2025
Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине, заявили в МИД
Россия не собирается обсуждать неприемлемую иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T03:56:00+03:00
2025-09-04T03:56:00+03:00
2025-09-04T03:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_0:92:2995:1777_1920x0_80_0_0_82a13ce1a66e20313e7a77c667082c09.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия не собирается обсуждать неприемлемую иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую, любую безопасность иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате. Это нужно им (Западу - ред.) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят порассуждать на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции", - заявила Захарова на своем брифинге на полях ВЭФ.
https://ria.ru/20250903/zakharova-2039267131.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_357:129:2914:2047_1920x0_80_0_0_01c1c9715dd960b43417e2386e4b1f70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Мария Захарова
Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине, заявили в МИД
Захарова: Россия не собирается обсуждать иностранную интервенцию на Украине