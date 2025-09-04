https://ria.ru/20250904/rossiya-2039536745.html

Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине, заявили в МИД

2025-09-04T03:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

мария захарова

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия не собирается обсуждать неприемлемую иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую, любую безопасность иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате. Это нужно им (Западу - ред.) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят порассуждать на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции", - заявила Захарова на своем брифинге на полях ВЭФ.

россия

украина

2025

