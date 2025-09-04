Рейтинг@Mail.ru
Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине, заявили в МИД
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:56 04.09.2025
Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине, заявили в МИД
Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2025
Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине, заявили в МИД
Россия не собирается обсуждать неприемлемую иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T03:56:00+03:00
2025-09-04T03:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
мария захарова
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия не собирается обсуждать неприемлемую иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую, любую безопасность иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате. Это нужно им (Западу - ред.) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят порассуждать на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции", - заявила Захарова на своем брифинге на полях ВЭФ.
россия
украина
россия, украина, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Мария Захарова
Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине, заявили в МИД

Захарова: Россия не собирается обсуждать иностранную интервенцию на Украине

Мария Захарова
Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия не собирается обсуждать неприемлемую иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую, любую безопасность иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате. Это нужно им (Западу - ред.) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят порассуждать на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции", - заявила Захарова на своем брифинге на полях ВЭФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Запад не хочет работать с причинами конфликта на Украине, заявила Захарова
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМария Захарова
 
 
