Путин поздравил армянских ветеранов с Днем Победы над Японией
Дипломаты передали армянским ветеранам ВОВ поздравительные послания Путина
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 сен - РИА Новости. Российские дипломаты передали ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравительные послания президента РФ Владимира Путина в связи с Днем Победы над милитаристской Японией, сообщает пресс-служба дипмиссии.
Третье сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Ранее дата отмечалась как День окончания Второй мировой войны. Федеральный закон об изменении наименования Дня воинской славы был подписан президентом России 24 июня 2023 года. Новая формулировка отражает принцип исторической справедливости и является данью памяти советским солдатам и военачальникам, поставившим победную точку во Второй мировой войне.
"Третьего сентября сотрудники посольства РФ и генерального консульства в Гюмри, а также помощники атташе по вопросам обороны поздравили проживающих в Армении ветеранов с отмечаемым в России Днем воинской славы – "Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны" и передали им персональные праздничные послания президента Российской Федерации Владимир Путина", - говорится в сообщении.
Дипломаты, в частности, посетили Галину Федорову, Владимира Рапацкого, Эрнеста Нуриджаняна.
В посольстве пожелали всем представителям поколения ветеранов доброго здоровья, благополучия и крепости духа.
