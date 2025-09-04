https://ria.ru/20250904/rossija-2039797580.html

Россия не могла закрыть глаза на геноцид на Донбассе, заявил глава ДУМ

Россия не могла закрыть глаза на геноцид на Донбассе, заявил глава ДУМ - РИА Новости, 04.09.2025

Россия не могла закрыть глаза на геноцид на Донбассе, заявил глава ДУМ

Россия не могла и не может оставаться в стороне от страданий и геноцида русскоязычного населения Донбасса и закрывать на это глаза, заявил глава Духовного... РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Россия не могла и не может оставаться в стороне от страданий и геноцида русскоязычного населения Донбасса и закрывать на это глаза, заявил глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин на форуме религиозных лидеров БРИКС "Духовный Шелковый путь" в Бразилии. Гайнутдин рассказал РИА Новости о своем выступлении на форуме в Рио-де-Жанейро. "Россия не могла и не может оставаться в стороне от страданий и геноцида русскоязычного населения Донбасса. Мы не могли закрывать глаза на мучения людей, поддерживали их, помогаем по сей день. Мы точно так же выступаем за решение палестинского вопроса, основанное на нормах международного права и резолюций ООН. Наш религиозный долг - помочь Палестине, угнетенным и обездоленным. Это соответствует приверженность принципам Божественных заповедей о многополярности, справедливости и равенстве", - сообщил муфтий. По его словам, защита прав и свобод, равноправие всех народов – все это должно лежать в основе урегулирования конфликтов. "Российская делегация довела братьям по вере, всем участникам форума свою позицию и возможные решения на вызовы современности и по Донбассу, и по Палестине, и по другим острым вопросам. Мусульмане РФ поддерживают позиции президента РФ Владимира Путина во внешней и внутренней политике", - рассказал Гайнутдин. Инициаторами международного форума "Духовный Шелковый путь: роль духовно-нравственных ценностей в сближении народов и континентов" выступили ДУМ РФ и Университет гуманитарных наук имени Мухаммада бин Заида (ОАЭ).

