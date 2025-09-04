Рейтинг@Mail.ru
Россия наращивает инвестиции в механизмы сотрудничества, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2025
17:47 04.09.2025
Россия наращивает инвестиции в механизмы сотрудничества, заявили в МИД
2025-09-04T17:47:00+03:00
2025-09-04T17:47:00+03:00
экономика
россия
азия
африка
дмитрий биричевский
брикс
шос
евразийский экономический союз
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия наращивает инвестиции в построение новых механизмов сотрудничества со странами Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский. "В настоящее время Россия в первую очередь наращивает инвестиции в построение новых механизмов кооперации с зарубежными странами в условиях системной трансформации мировой экономики. Речь идет, в частности, о расширении транспортной и энергетической инфраструктуры, развитии технологической кооперации, обеспечении надежных взаиморасчетов с нашими партнерами", - сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума-2025. По сути, Россия сегодня инвестирует в многополярность, установление которой является объективным и необратимым процессом, пояснил Биричевский. "Ответить на вопрос, в какие страны Россия сегодня наращивает инвестиции, можно так – в суверенные страны, заинтересованные в честном взаимовыгодном сотрудничестве. Это наши партнеры по БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ, в целом страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - подчеркнул дипломат. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, россия, азия, африка, дмитрий биричевский, брикс, шос, евразийский экономический союз, вэф-2025
Экономика, Россия, Азия, Африка, Дмитрий Биричевский, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия наращивает инвестиции в построение новых механизмов сотрудничества со странами Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский.
"В настоящее время Россия в первую очередь наращивает инвестиции в построение новых механизмов кооперации с зарубежными странами в условиях системной трансформации мировой экономики. Речь идет, в частности, о расширении транспортной и энергетической инфраструктуры, развитии технологической кооперации, обеспечении надежных взаиморасчетов с нашими партнерами", - сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума-2025.
В МИД оценили перспективы возвращения западных компаний на российский рынок
Вчера, 16:16
По сути, Россия сегодня инвестирует в многополярность, установление которой является объективным и необратимым процессом, пояснил Биричевский.
"Ответить на вопрос, в какие страны Россия сегодня наращивает инвестиции, можно так – в суверенные страны, заинтересованные в честном взаимовыгодном сотрудничестве. Это наши партнеры по БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ, в целом страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - подчеркнул дипломат.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Захарова отреагировала на слова Стубба о саммите ШОС
Вчера, 13:36
 
Экономика Россия Азия Африка Дмитрий Биричевский БРИКС ШОС Евразийский экономический союз ВЭФ-2025
 
 
