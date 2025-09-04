https://ria.ru/20250904/rossija-2039735298.html

Россия наращивает инвестиции в механизмы сотрудничества, заявили в МИД

экономика

россия

азия

африка

дмитрий биричевский

брикс

шос

евразийский экономический союз

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия наращивает инвестиции в построение новых механизмов сотрудничества со странами Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский. "В настоящее время Россия в первую очередь наращивает инвестиции в построение новых механизмов кооперации с зарубежными странами в условиях системной трансформации мировой экономики. Речь идет, в частности, о расширении транспортной и энергетической инфраструктуры, развитии технологической кооперации, обеспечении надежных взаиморасчетов с нашими партнерами", - сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума-2025. По сути, Россия сегодня инвестирует в многополярность, установление которой является объективным и необратимым процессом, пояснил Биричевский. "Ответить на вопрос, в какие страны Россия сегодня наращивает инвестиции, можно так – в суверенные страны, заинтересованные в честном взаимовыгодном сотрудничестве. Это наши партнеры по БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ, в целом страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - подчеркнул дипломат. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

азия

африка

2025

