https://ria.ru/20250904/rossija-2039735298.html
Россия наращивает инвестиции в механизмы сотрудничества, заявили в МИД
Россия наращивает инвестиции в механизмы сотрудничества, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2025
Россия наращивает инвестиции в механизмы сотрудничества, заявили в МИД
Россия наращивает инвестиции в построение новых механизмов сотрудничества со странами Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:47:00+03:00
2025-09-04T17:47:00+03:00
2025-09-04T17:47:00+03:00
экономика
россия
азия
африка
дмитрий биричевский
брикс
шос
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия наращивает инвестиции в построение новых механизмов сотрудничества со странами Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский. "В настоящее время Россия в первую очередь наращивает инвестиции в построение новых механизмов кооперации с зарубежными странами в условиях системной трансформации мировой экономики. Речь идет, в частности, о расширении транспортной и энергетической инфраструктуры, развитии технологической кооперации, обеспечении надежных взаиморасчетов с нашими партнерами", - сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума-2025. По сути, Россия сегодня инвестирует в многополярность, установление которой является объективным и необратимым процессом, пояснил Биричевский. "Ответить на вопрос, в какие страны Россия сегодня наращивает инвестиции, можно так – в суверенные страны, заинтересованные в честном взаимовыгодном сотрудничестве. Это наши партнеры по БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ, в целом страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - подчеркнул дипломат. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/moskva-2039705698.html
https://ria.ru/20250904/zaharova-2039657606.html
россия
азия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, азия, африка, дмитрий биричевский, брикс, шос, евразийский экономический союз, вэф-2025
Экономика, Россия, Азия, Африка, Дмитрий Биричевский, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз, ВЭФ-2025
Россия наращивает инвестиции в механизмы сотрудничества, заявили в МИД
Биричевский: РФ наращивает инвестиции в создание новых механизмов сотрудничества