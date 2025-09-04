https://ria.ru/20250904/rossija-2039730756.html
МИД России пообещал добиться наказания для фигурантов процесса против УПЦ
МИД России пообещал добиться наказания для фигурантов процесса против УПЦ - РИА Новости, 04.09.2025
МИД России пообещал добиться наказания для фигурантов процесса против УПЦ
Россия будет добиваться осуждения деятельности всех фигурантов антицерковного процесса на Украине, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия будет добиваться осуждения деятельности всех фигурантов антицерковного процесса на Украине, сообщает МИД РФ. "Министерство иностранных дел Российской Федерации продолжит тщательно фиксировать противоправные (а в цивилизованных странах уголовно наказуемые) деяния всех фигурантов антицерковного процесса на Украине. Будем настойчиво добиваться их справедливого осуждения, а также учета со стороны зарубежных партнеров и международных организаций при выстраивании отношений с киевским режимом и его покровителями", - говорится в заявлении специального представителя МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Отмечается, что такая озабоченность ситуацией на Украине в религиозной сфере не находит отражения в оценках международных организаций. "К сожалению, крайняя озабоченность ситуацией на Украине, постоянно транслируемая Российской Федерацией, равно как и многими зарубежными религиозными и политическими деятелями, здоровыми общественными силами и правозащитными структурами, до сих пор не находит своего отражения в оценках большинства международных организаций. Ни профильных органов, ни руководства. Очевидно, что такое равнодушие способно привести к катастрофе", - добавили в сообщении.
