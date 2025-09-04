https://ria.ru/20250904/rossija-2039730756.html

МИД России пообещал добиться наказания для фигурантов процесса против УПЦ

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия будет добиваться осуждения деятельности всех фигурантов антицерковного процесса на Украине, сообщает МИД РФ. "Министерство иностранных дел Российской Федерации продолжит тщательно фиксировать противоправные (а в цивилизованных странах уголовно наказуемые) деяния всех фигурантов антицерковного процесса на Украине. Будем настойчиво добиваться их справедливого осуждения, а также учета со стороны зарубежных партнеров и международных организаций при выстраивании отношений с киевским режимом и его покровителями", - говорится в заявлении специального представителя МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Отмечается, что такая озабоченность ситуацией на Украине в религиозной сфере не находит отражения в оценках международных организаций. "К сожалению, крайняя озабоченность ситуацией на Украине, постоянно транслируемая Российской Федерацией, равно как и многими зарубежными религиозными и политическими деятелями, здоровыми общественными силами и правозащитными структурами, до сих пор не находит своего отражения в оценках большинства международных организаций. Ни профильных органов, ни руководства. Очевидно, что такое равнодушие способно привести к катастрофе", - добавили в сообщении.

