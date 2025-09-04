Рейтинг@Mail.ru
МИД России пообещал добиться наказания для фигурантов процесса против УПЦ - РИА Новости, 04.09.2025
17:37 04.09.2025
МИД России пообещал добиться наказания для фигурантов процесса против УПЦ
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия будет добиваться осуждения деятельности всех фигурантов антицерковного процесса на Украине, сообщает МИД РФ. "Министерство иностранных дел Российской Федерации продолжит тщательно фиксировать противоправные (а в цивилизованных странах уголовно наказуемые) деяния всех фигурантов антицерковного процесса на Украине. Будем настойчиво добиваться их справедливого осуждения, а также учета со стороны зарубежных партнеров и международных организаций при выстраивании отношений с киевским режимом и его покровителями", - говорится в заявлении специального представителя МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Отмечается, что такая озабоченность ситуацией на Украине в религиозной сфере не находит отражения в оценках международных организаций. "К сожалению, крайняя озабоченность ситуацией на Украине, постоянно транслируемая Российской Федерацией, равно как и многими зарубежными религиозными и политическими деятелями, здоровыми общественными силами и правозащитными структурами, до сих пор не находит своего отражения в оценках большинства международных организаций. Ни профильных органов, ни руководства. Очевидно, что такое равнодушие способно привести к катастрофе", - добавили в сообщении.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия будет добиваться осуждения деятельности всех фигурантов антицерковного процесса на Украине, сообщает МИД РФ.
"Министерство иностранных дел Российской Федерации продолжит тщательно фиксировать противоправные (а в цивилизованных странах уголовно наказуемые) деяния всех фигурантов антицерковного процесса на Украине. Будем настойчиво добиваться их справедливого осуждения, а также учета со стороны зарубежных партнеров и международных организаций при выстраивании отношений с киевским режимом и его покровителями", - говорится в заявлении специального представителя МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.
Отмечается, что такая озабоченность ситуацией на Украине в религиозной сфере не находит отражения в оценках международных организаций.
"К сожалению, крайняя озабоченность ситуацией на Украине, постоянно транслируемая Российской Федерацией, равно как и многими зарубежными религиозными и политическими деятелями, здоровыми общественными силами и правозащитными структурами, до сих пор не находит своего отражения в оценках большинства международных организаций. Ни профильных органов, ни руководства. Очевидно, что такое равнодушие способно привести к катастрофе", - добавили в сообщении.
