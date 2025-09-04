Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два квадроцикла украинских боевиков в ДНР - РИА Новости, 04.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 04.09.2025
ВС России уничтожили два квадроцикла украинских боевиков в ДНР
ВС России уничтожили два квадроцикла украинских боевиков в ДНР
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили два квадроцикла ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России. "Операторами БПЛА были обнаружены и выведены из строя два квадроцикла ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что постоянный контроль за воздушным пространством позволяет подразделениям "Южной" группировки наносить точечные удары по военной инфраструктуре противника, обеспечивая уверенное продвижение штурмовых отрядов.
ВС России уничтожили два квадроцикла украинских боевиков в ДНР

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили два квадроцикла ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Операторами БПЛА были обнаружены и выведены из строя два квадроцикла ВСУ", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что постоянный контроль за воздушным пространством позволяет подразделениям "Южной" группировки наносить точечные удары по военной инфраструктуре противника, обеспечивая уверенное продвижение штурмовых отрядов.
