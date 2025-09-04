https://ria.ru/20250904/rossija-2039667640.html
ВС России уничтожили два квадроцикла украинских боевиков в ДНР
ВС России уничтожили два квадроцикла украинских боевиков в ДНР
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили два квадроцикла ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России. "Операторами БПЛА были обнаружены и выведены из строя два квадроцикла ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что постоянный контроль за воздушным пространством позволяет подразделениям "Южной" группировки наносить точечные удары по военной инфраструктуре противника, обеспечивая уверенное продвижение штурмовых отрядов.
ВС России уничтожили два квадроцикла украинских боевиков в ДНР
МО РФ: операторы БПЛА уничтожили 2 квадроцикла ВСУ на Северском направлении