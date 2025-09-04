https://ria.ru/20250904/rossija-2039667640.html

ВС России уничтожили два квадроцикла украинских боевиков в ДНР

2025-09-04T14:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034579892_0:133:2463:1518_1920x0_80_0_0_5fa2265f89650565022077e453bf1912.jpg

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили два квадроцикла ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России. "Операторами БПЛА были обнаружены и выведены из строя два квадроцикла ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что постоянный контроль за воздушным пространством позволяет подразделениям "Южной" группировки наносить точечные удары по военной инфраструктуре противника, обеспечивая уверенное продвижение штурмовых отрядов.

2025

