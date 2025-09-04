https://ria.ru/20250904/rossija-2039607424.html

Оверчук выразил надежду на освобождение арестованных в Азербайджане россиян

Оверчук выразил надежду на освобождение арестованных в Азербайджане россиян - РИА Новости, 04.09.2025

Оверчук выразил надежду на освобождение арестованных в Азербайджане россиян

Россия надеется, что Азербайджан освободит арестованных в Баку россиян и они вернутся на Родину, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T10:34:00+03:00

2025-09-04T10:34:00+03:00

2025-09-04T10:40:00+03:00

в мире

азербайджан

россия

баку

алексей оверчук

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039604180_0:213:3072:1940_1920x0_80_0_0_f0158e79c1bfb99747e0536f32d2f9d2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия надеется, что Азербайджан освободит арестованных в Баку россиян и они вернутся на Родину, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Беспокоит, что наши 13 граждан удерживаются в Азербайджане. Мы надеемся, что эти люди скоро вернутся на Родину. Надеемся, что руководство Азербайджана с пониманием отнесется к тому, чтобы отпустить их домой", - сказал Оверчук журналистам на ВЭФ.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250703/konsul-2027043421.html

https://ria.ru/20250721/peskov-2030399181.html

азербайджан

россия

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, россия, баку, алексей оверчук, вэф-2025