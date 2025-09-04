Рейтинг@Mail.ru
Оверчук выразил надежду на освобождение арестованных в Азербайджане россиян
10:34 04.09.2025 (обновлено: 10:40 04.09.2025)
Оверчук выразил надежду на освобождение арестованных в Азербайджане россиян
Россия надеется, что Азербайджан освободит арестованных в Баку россиян и они вернутся на Родину, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия надеется, что Азербайджан освободит арестованных в Баку россиян и они вернутся на Родину, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Беспокоит, что наши 13 граждан удерживаются в Азербайджане. Мы надеемся, что эти люди скоро вернутся на Родину. Надеемся, что руководство Азербайджана с пониманием отнесется к тому, чтобы отпустить их домой", - сказал Оверчук журналистам на ВЭФ.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Оверчук выразил надежду на освобождение арестованных в Азербайджане россиян

Оверчук: Россия надеется, что арестованные в Баку россияне вернутся на Родину

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации на полях ВЭФ-2025
Алексей Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации на полях ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Алексей Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации на полях ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия надеется, что Азербайджан освободит арестованных в Баку россиян и они вернутся на Родину, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Беспокоит, что наши 13 граждан удерживаются в Азербайджане. Мы надеемся, что эти люди скоро вернутся на Родину. Надеемся, что руководство Азербайджана с пониманием отнесется к тому, чтобы отпустить их домой", - сказал Оверчук журналистам на ВЭФ.
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В посольстве России рассказали об общении с задержанными в Азербайджане
3 июля, 20:08
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
России важно, чтобы в Азербайджане уважали русских, заявил Песков
21 июля, 13:22
 
