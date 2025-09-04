https://ria.ru/20250904/rossija-2039548761.html
Россия направила запрос на посещение задержанных в Азербайджане россиян
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия направила запрос на посещение консульскими сотрудниками соотечественников, арестованных в Азербайджане, и запрос о состоянии их здоровья, но Баку пока не дал согласие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Направлен запрос на четвертую встречу (задержанных с консульскими сотрудниками - ред.), однако азербайджанская сторона пока не дала на нее свое согласие. Мы исходим из того, что такое согласие будет получено", - заявила Захарова на своем брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. Кроме того, по ее словам, 2 июля был направлен запрос о состоянии здоровья задержанных и оказании им медицинской помощи. "Ответ, к сожалению, до сих пор не поступил. Тоже исходим из того, что мы его получим", - добавила Захарова. Тридцатого июня власти Азербайджана безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Их адвокаты подали апелляции на изменение меры пресечения, однако суд эти апелляции отклонил. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Кроме того, азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.
