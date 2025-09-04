https://ria.ru/20250904/rossija-2039548761.html

Россия направила запрос на посещение задержанных в Азербайджане россиян

Россия направила запрос на посещение задержанных в Азербайджане россиян - РИА Новости, 04.09.2025

Россия направила запрос на посещение задержанных в Азербайджане россиян

Россия направила запрос на посещение консульскими сотрудниками соотечественников, арестованных в Азербайджане, и запрос о состоянии их здоровья, но Баку пока не РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T05:46:00+03:00

2025-09-04T05:46:00+03:00

2025-09-04T05:46:00+03:00

в мире

азербайджан

баку

россия

мария захарова

вэф-2025

восточный экономический форум (вэф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af0d204be79f5f6f7a4b52ba92847be8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия направила запрос на посещение консульскими сотрудниками соотечественников, арестованных в Азербайджане, и запрос о состоянии их здоровья, но Баку пока не дал согласие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Направлен запрос на четвертую встречу (задержанных с консульскими сотрудниками - ред.), однако азербайджанская сторона пока не дала на нее свое согласие. Мы исходим из того, что такое согласие будет получено", - заявила Захарова на своем брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. Кроме того, по ее словам, 2 июля был направлен запрос о состоянии здоровья задержанных и оказании им медицинской помощи. "Ответ, к сожалению, до сих пор не поступил. Тоже исходим из того, что мы его получим", - добавила Захарова. Тридцатого июня власти Азербайджана безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Их адвокаты подали апелляции на изменение меры пресечения, однако суд эти апелляции отклонил. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Кроме того, азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.

https://ria.ru/20250702/zakharova-2026658251.html

https://ria.ru/20250702/nota-2026780479.html

азербайджан

баку

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, баку, россия, мария захарова, вэф-2025, восточный экономический форум (вэф)