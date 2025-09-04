https://ria.ru/20250904/rossija-2039547391.html

Россия учтет военные риски на границе с Европой, заявили в МИД

2025-09-04T05:36:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Москва учтет военные риски, которые Европа создаёт на границе с РФ и будет выстраивать механизмы реагирования на них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Будем и далее анализировать военную деятельность наших (европейских - ред.) соседей, включая проводимые на их территории учения, которые в силу их оперативного замысла и направленности работают на повышение рисков военной эскалации. Учтем создаваемые на нашей границе угрозы национальной безопасности при выстраивании комплекса механизма реагирования на них" - сказала Захарова на брифинге, который проходит на полях Восточного экономического форума. Захарова отметила, что НАТО без каких-либо оснований продолжает наращивание военной инфраструктуры вблизи границ России, а так же усиливает интенсивность военных учений.

