Россия учтет военные риски на границе с Европой, заявили в МИД
Россия учтет военные риски на границе с Европой, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2025
Россия учтет военные риски на границе с Европой, заявили в МИД
Москва учтет военные риски, которые Европа создаёт на границе с РФ и будет выстраивать механизмы реагирования на них, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T05:36:00+03:00
2025-09-04T05:36:00+03:00
2025-09-04T05:36:00+03:00
в мире
россия
москва
европа
мария захарова
нато
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Москва учтет военные риски, которые Европа создаёт на границе с РФ и будет выстраивать механизмы реагирования на них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Будем и далее анализировать военную деятельность наших (европейских - ред.) соседей, включая проводимые на их территории учения, которые в силу их оперативного замысла и направленности работают на повышение рисков военной эскалации. Учтем создаваемые на нашей границе угрозы национальной безопасности при выстраивании комплекса механизма реагирования на них" - сказала Захарова на брифинге, который проходит на полях Восточного экономического форума. Захарова отметила, что НАТО без каких-либо оснований продолжает наращивание военной инфраструктуры вблизи границ России, а так же усиливает интенсивность военных учений.
россия
москва
европа
