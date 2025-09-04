Рейтинг@Mail.ru
Россия учтет военные риски на границе с Европой, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/rossija-2039547391.html
Россия учтет военные риски на границе с Европой, заявили в МИД
Россия учтет военные риски на границе с Европой, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2025
Россия учтет военные риски на границе с Европой, заявили в МИД
Москва учтет военные риски, которые Европа создаёт на границе с РФ и будет выстраивать механизмы реагирования на них, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T05:36:00+03:00
2025-09-04T05:36:00+03:00
в мире
россия
москва
европа
мария захарова
нато
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Москва учтет военные риски, которые Европа создаёт на границе с РФ и будет выстраивать механизмы реагирования на них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Будем и далее анализировать военную деятельность наших (европейских - ред.) соседей, включая проводимые на их территории учения, которые в силу их оперативного замысла и направленности работают на повышение рисков военной эскалации. Учтем создаваемые на нашей границе угрозы национальной безопасности при выстраивании комплекса механизма реагирования на них" - сказала Захарова на брифинге, который проходит на полях Восточного экономического форума. Захарова отметила, что НАТО без каких-либо оснований продолжает наращивание военной инфраструктуры вблизи границ России, а так же усиливает интенсивность военных учений.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, европа, мария захарова, нато, вэф-2025
В мире, Россия, Москва, Европа, Мария Захарова, НАТО, ВЭФ-2025
Россия учтет военные риски на границе с Европой, заявили в МИД

Мария Захарова: Россия учтет военные риски, создаваемые ЕС на границе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Москва учтет военные риски, которые Европа создаёт на границе с РФ и будет выстраивать механизмы реагирования на них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Будем и далее анализировать военную деятельность наших (европейских - ред.) соседей, включая проводимые на их территории учения, которые в силу их оперативного замысла и направленности работают на повышение рисков военной эскалации. Учтем создаваемые на нашей границе угрозы национальной безопасности при выстраивании комплекса механизма реагирования на них" - сказала Захарова на брифинге, который проходит на полях Восточного экономического форума.
Захарова отметила, что НАТО без каких-либо оснований продолжает наращивание военной инфраструктуры вблизи границ России, а так же усиливает интенсивность военных учений.
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Сроки поджимают": 12 шагов НАТО к войне с Россией
10 сентября 2024, 08:00
 
В миреРоссияМоскваЕвропаМария ЗахароваНАТОВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала