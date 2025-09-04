https://ria.ru/20250904/rossija-2039543388.html
Число убитых амурских тигров снизилось втрое
россия
приморский край
владивосток
константин чуйченко
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Бытовое браконьерство в отношении амурского тигра в России в значительной части удалось победить, численность убитых тигров снизилась втрое, заявил министр юстиции, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко. Он напомнил, что ранее ответственность за браконьерство в РФ была ужесточена. "Это (принятие законов – ред.) сыграло очень серьезную роль. На сегодняшний день мы уже можем говорить, что в значительной части мы победили бытовое браконьерство", - сказал Чуйченко, выступая на ВЭФ. Он отметил, что, безусловно, браконьерство еще пока существует, но его объем значительно ниже. "Если раньше экспертным путем мы определяли то, что в год на территории Приморского края убивалось примерно 50-70 тигров, то в настоящее время наши оценки сводятся к цифре где-то 15", - добавил министр. Он отметил, что это хороший результат. В июне Чуйченко сообщил, что российской популяции амурского тигра больше не угрожает вымирание. По его словам, в 2013 году численность популяции амурского тигра на территории РФ составляла около 430 особей, а сейчас почти 750 особей. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
приморский край
владивосток
