07:30 04.09.2025
Росрыболовство оценило санкции Норвегии против российских рыбаков
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ограничительные меры Норвегии, может, и неудобны, но не критичны для российских рыбаков, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме. ЕС 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске. "Мы провели внеочередное заседание смешанной комиссии российско-норвежской. Мы свои претензии высказали норвежской стороне о том, что они нарушают соглашение, которое у нас подписано в 1976 году. Ждем их реакции", - сказал Шестаков. Он добавил, что Росрыболовство в рамках заседания договорилось, что через месяц стороны опять соберутся. Так, если Норвегия отменит неправомерные меры, то Россия никаких ответных мер принимать не будет. "Но если они не отменят, тогда мы уведомим норвежскую сторону том, какие меры будут приняты", - заверил глава Росрыболовства. По его словам, ограничительные меры влияют на промысел, как и остальные факторы. "Когда ты осуществляешь рыболовство в двух экономических зонах - и в российской, и в норвежской, как наши рыбаки, так и их рыбаки - безусловно, конечно, это влияет", - пояснил он. Влияет на промысловую обстановку, на возможности для флота и для компаний, куда идти ловить, добавил глава ведомства. "Но это не критично для российских рыбаков. Да, это может быть неудобно, но не критично", - заверил Шестаков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ограничительные меры Норвегии, может, и неудобны, но не критичны для российских рыбаков, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме.
ЕС 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске.
"Мы провели внеочередное заседание смешанной комиссии российско-норвежской. Мы свои претензии высказали норвежской стороне о том, что они нарушают соглашение, которое у нас подписано в 1976 году. Ждем их реакции", - сказал Шестаков.
Он добавил, что Росрыболовство в рамках заседания договорилось, что через месяц стороны опять соберутся. Так, если Норвегия отменит неправомерные меры, то Россия никаких ответных мер принимать не будет. "Но если они не отменят, тогда мы уведомим норвежскую сторону том, какие меры будут приняты", - заверил глава Росрыболовства.
По его словам, ограничительные меры влияют на промысел, как и остальные факторы. "Когда ты осуществляешь рыболовство в двух экономических зонах - и в российской, и в норвежской, как наши рыбаки, так и их рыбаки - безусловно, конечно, это влияет", - пояснил он.
Влияет на промысловую обстановку, на возможности для флота и для компаний, куда идти ловить, добавил глава ведомства. "Но это не критично для российских рыбаков. Да, это может быть неудобно, но не критично", - заверил Шестаков.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
