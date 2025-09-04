https://ria.ru/20250904/rospotrebnadzor-2039587445.html
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о массовом отравлении на свадьбе
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о массовом отравлении на свадьбе
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о массовом отравлении на свадьбе
Данных о массовом заболевании гостей на свадьбе в Екатеринбурге не поступало в региональное управление Роспотребнадзора, с похожими симптомами зарегистрированы...
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Данных о массовом заболевании гостей на свадьбе в Екатеринбурге не поступало в региональное управление Роспотребнадзора, с похожими симптомами зарегистрированы только двое заболевших взрослых из одной семьи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в СМИ появилась информация, что в Екатеринбурге произошло массовое отравление гостей свадьбы, заявлялось, что симптомы острой кишечной инфекции появились у 15 человек, включая трех детей. "Информации о массовом заболевании острой кишечной инфекцией среди гостей свадьбы в управление Роспотребнадзора не поступало. К настоящему времени с похожим анамнезом есть двое заболевших взрослых из одной семьи, которые питались и на свадьбе, и в других местах. Не тяжелая форма заболевания", – сказали в управлении. В пресс-службе отметили, что специалисты проверяют информацию об массовом отравлении. "Гражданам, если они и их дети действительно заразились при указанных обстоятельствах, предлагаем обратиться в управление Роспотребнадзора по Свердловской области", – добавила собеседница агентства.
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о массовом отравлении на свадьбе
Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовом отравлении гостей на свадьбе