Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о массовом отравлении на свадьбе - РИА Новости, 04.09.2025
09:43 04.09.2025
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о массовом отравлении на свадьбе
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о массовом отравлении на свадьбе
происшествия
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Данных о массовом заболевании гостей на свадьбе в Екатеринбурге не поступало в региональное управление Роспотребнадзора, с похожими симптомами зарегистрированы только двое заболевших взрослых из одной семьи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в СМИ появилась информация, что в Екатеринбурге произошло массовое отравление гостей свадьбы, заявлялось, что симптомы острой кишечной инфекции появились у 15 человек, включая трех детей. "Информации о массовом заболевании острой кишечной инфекцией среди гостей свадьбы в управление Роспотребнадзора не поступало. К настоящему времени с похожим анамнезом есть двое заболевших взрослых из одной семьи, которые питались и на свадьбе, и в других местах. Не тяжелая форма заболевания", – сказали в управлении. В пресс-службе отметили, что специалисты проверяют информацию об массовом отравлении. "Гражданам, если они и их дети действительно заразились при указанных обстоятельствах, предлагаем обратиться в управление Роспотребнадзора по Свердловской области", – добавила собеседница агентства.
екатеринбург
происшествия, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ПроисшествияЕкатеринбургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
