Росэнергоатом построит в Сосновом Бору в Ленобласти ледовую арену

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Концерн "Росэнергоатом" построит в Сосновом Бору Ленинградской области крытую ледовую арену, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, концерн "Росэнергоатом" и администрация Соснового Бора подписали соглашение о строительстве крытой ледовой арены. Работы начнутся в 2026 году, ввод объекта запланирован через три года после старта строительства", - говорится в сообщении. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что проект по созданию ледовой арены в Сосновом Бору получился яркий и очень комфортный для спортсменов и любителей. "Раздевалки, тренерские, спортивные, тренажерные и гимнастические залы, малая ледовая площадка для тренировки вратарей — всё продумано так, что Сосновый Бор сможет не только "встать на коньки", но и принимать российские спортивные состязания по фигурному катанию, хоккею и следж-хоккею", - сказал Дрозденко. По словам генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" Александра Шутикова, строительство ледовой арены в Сосновом Бору - это масштабный проект, который откроет для жителей города возможности для обучения и тренировок и станет центром развития массового спорта и детских спортивных школ, а также позволит городу принимать престижные соревнования. "Арена станет не просто спортивной площадкой, а визитной карточкой города и региона", - заключил он. Планируется, что ледовый комплекс площадью около 9 тысяч квадратных метров разместится на проспекте Александра Невского. Финансирование обеспечат "Росэнергоатом", региональный и муниципальный бюджеты. Арена будет включать ледовое поле 60 на 30 метров, малую тренировочную площадку, залы для занятий гимнастикой, аэробикой и хореографией. В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что сотрудничество властей региона, атомной отрасли и муниципалитета продолжается почти десять лет. За это время в Сосновом Бору построены волейбольный центр, детский сад, хоровая школа "Балтика", здание ветеринарной лечебницы, распределительные газопроводы, благоустроены общественные территории. Совместные проекты системно повышают качество жизни жителей города-спутника Ленинградской АЭС.

