Рютте призвал страны НАТО увеличить число систем ПВО и ПРО

Генсек НАТО Марк Рютте призвал членов альянса в пять раз увеличить число систем ПВО и ПРО. Трансляция его выступления в Праге велась на сайте организации. РИА Новости, 04.09.2025

БРЮССЕЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте призвал членов альянса в пять раз увеличить число систем ПВО и ПРО. Трансляция его выступления в Праге велась на сайте организации."Нам нужно увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз, нам нужны тысячи БТР и танков, нам нужны еще миллионы снарядов", — сказал он.План Трампа по оружию для УкраиныТрамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее, как заявил глава Минобороны страны Борис Писториус, весь процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить огромные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.

