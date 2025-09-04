Рейтинг@Mail.ru
Рютте призвал страны НАТО увеличить число систем ПВО и ПРО - РИА Новости, 04.09.2025
11:14 04.09.2025 (обновлено: 12:01 04.09.2025)
Рютте призвал страны НАТО увеличить число систем ПВО и ПРО
Рютте призвал страны НАТО увеличить число систем ПВО и ПРО
БРЮССЕЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте призвал членов альянса в пять раз увеличить число систем ПВО и ПРО. Трансляция его выступления в Праге велась на сайте организации."Нам нужно увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз, нам нужны тысячи БТР и танков, нам нужны еще миллионы снарядов", — сказал он.План Трампа по оружию для УкраиныТрамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее, как заявил глава Минобороны страны Борис Писториус, весь процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить огромные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.
Рютте призвал страны НАТО увеличить число систем ПВО и ПРО

© AP Photo / Markus SchreiberГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте призвал членов альянса в пять раз увеличить число систем ПВО и ПРО. Трансляция его выступления в Праге велась на сайте организации.
"Нам нужно увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз, нам нужны тысячи БТР и танков, нам нужны еще миллионы снарядов", — сказал он.
В Гааге 24-25 июня прошел саммит НАТО — первый после избрания Дональда Трампа 47-м президентом США. Он не раз критиковал Европу и требовал повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. По итогам встречи члены блока условились ежегодно выделять эти средства до 2035-го.

План Трампа по оружию для Украины

Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.
Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее, как заявил глава Минобороны страны Борис Писториус, весь процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить огромные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.
