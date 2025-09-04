https://ria.ru/20250904/rets-2039639250.html
РЭЦ обсудил способы роста экономического сотрудничества России и Таиланда
РЭЦ обсудил способы роста экономического сотрудничества России и Таиланда - РИА Новости, 04.09.2025
РЭЦ обсудил способы роста экономического сотрудничества России и Таиланда
Среди ключевых условий дальнейшего роста экономического сотрудничества между Россией и Таиландом – укрепление финансовой инфраструктуры и внедрение современных... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T12:15:00+03:00
2025-09-04T12:15:00+03:00
2025-09-04T12:15:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
петр засельский
таиланд
россия
восточный экономический форум (вэф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039637620_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43af7e4f2b93b0923f5d16861c38748e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Среди ключевых условий дальнейшего роста экономического сотрудничества между Россией и Таиландом – укрепление финансовой инфраструктуры и внедрение современных платежных инструментов, сказал на полях ВЭФ–2025 председатель правления Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ) Петр Засельский."Росэксимбанк как часть Группы РЭЦ высоко заинтересован в развитии сотрудничества с банками Таиланда с целью продвижения российского экспорта в регионе, а также организации финансирования экспортных поставок российской продукции в Таиланд. Среди ключевых факторов роста экономического сотрудничества России и Таиланда мы видим укрепление финансовой инфраструктуры и внедрение современных платежных систем", – сказал Засельский в ходе бизнес-диалога "Россия–Таиланд".Он отметил, что основными тенденциями между участниками внешнеэкономической деятельности России и Таиланда являются дедолларизация и поиск альтернатив традиционным каналам финансирования и расчетов."Росэксимбанк не впервые участвует в формировании платежных путей с другими странами, поэтому я хотел был предложить таиландской стороне рассмотреть пути увеличения товарооборота и расчетов в национальных валютах, как в российских рублях, так и в батах, возможно, обменяться корреспондентскими счетами. Также мы предлагаем провести пробные расчеты в криптовалюте, поскольку нормативная база в Таиланде под это создана", – отметил Засельский.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/vef-2039626207.html
таиланд
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039637620_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7d2d86e8863bd5f50e8b278a4a72e2cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), петр засельский, таиланд, россия, восточный экономический форум (вэф), экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Петр Засельский, Таиланд, Россия, Восточный экономический форум (ВЭФ), Экономика
РЭЦ обсудил способы роста экономического сотрудничества России и Таиланда
Засельский назвал условия для роста экономического сотрудничества РФ и Таиланда
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Среди ключевых условий дальнейшего роста экономического сотрудничества между Россией и Таиландом – укрепление финансовой инфраструктуры и внедрение современных платежных инструментов, сказал на полях ВЭФ–2025 председатель правления Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ) Петр Засельский.
"Росэксимбанк как часть Группы РЭЦ высоко заинтересован в развитии сотрудничества с банками Таиланда с целью продвижения российского экспорта в регионе, а также организации финансирования экспортных поставок российской продукции в Таиланд. Среди ключевых факторов роста экономического сотрудничества России и Таиланда мы видим укрепление финансовой инфраструктуры и внедрение современных платежных систем", – сказал Засельский в ходе бизнес-диалога "Россия–Таиланд".
Он отметил, что основными тенденциями между участниками внешнеэкономической деятельности России и Таиланда являются дедолларизация и поиск альтернатив традиционным каналам финансирования и расчетов.
"Росэксимбанк не впервые участвует в формировании платежных путей с другими странами, поэтому я хотел был предложить таиландской стороне рассмотреть пути увеличения товарооборота и расчетов в национальных валютах, как в российских рублях, так и в батах, возможно, обменяться корреспондентскими счетами. Также мы предлагаем провести пробные расчеты в криптовалюте, поскольку нормативная база в Таиланде под это создана", – отметил Засельский.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.