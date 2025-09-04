Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ обсудил способы роста экономического сотрудничества России и Таиланда
12:15 04.09.2025
РЭЦ обсудил способы роста экономического сотрудничества России и Таиланда
РЭЦ обсудил способы роста экономического сотрудничества России и Таиланда - РИА Новости, 04.09.2025
РЭЦ обсудил способы роста экономического сотрудничества России и Таиланда
Среди ключевых условий дальнейшего роста экономического сотрудничества между Россией и Таиландом – укрепление финансовой инфраструктуры и внедрение современных... РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Среди ключевых условий дальнейшего роста экономического сотрудничества между Россией и Таиландом – укрепление финансовой инфраструктуры и внедрение современных платежных инструментов, сказал на полях ВЭФ–2025 председатель правления Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ) Петр Засельский."Росэксимбанк как часть Группы РЭЦ высоко заинтересован в развитии сотрудничества с банками Таиланда с целью продвижения российского экспорта в регионе, а также организации финансирования экспортных поставок российской продукции в Таиланд. Среди ключевых факторов роста экономического сотрудничества России и Таиланда мы видим укрепление финансовой инфраструктуры и внедрение современных платежных систем", – сказал Засельский в ходе бизнес-диалога "Россия–Таиланд".Он отметил, что основными тенденциями между участниками внешнеэкономической деятельности России и Таиланда являются дедолларизация и поиск альтернатив традиционным каналам финансирования и расчетов."Росэксимбанк не впервые участвует в формировании платежных путей с другими странами, поэтому я хотел был предложить таиландской стороне рассмотреть пути увеличения товарооборота и расчетов в национальных валютах, как в российских рублях, так и в батах, возможно, обменяться корреспондентскими счетами. Также мы предлагаем провести пробные расчеты в криптовалюте, поскольку нормативная база в Таиланде под это создана", – отметил Засельский.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РЭЦ обсудил способы роста экономического сотрудничества России и Таиланда

Засельский назвал условия для роста экономического сотрудничества РФ и Таиланда

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правления АО "РОСЭКСИМБАНК" Петр Засельский во время сессии "Россия – Таиланд" на ВЭФ-2025
Председатель правления АО "РОСЭКСИМБАНК" Петр Засельский во время сессии "Россия – Таиланд" на ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Среди ключевых условий дальнейшего роста экономического сотрудничества между Россией и Таиландом – укрепление финансовой инфраструктуры и внедрение современных платежных инструментов, сказал на полях ВЭФ–2025 председатель правления Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ) Петр Засельский.
"Росэксимбанк как часть Группы РЭЦ высоко заинтересован в развитии сотрудничества с банками Таиланда с целью продвижения российского экспорта в регионе, а также организации финансирования экспортных поставок российской продукции в Таиланд. Среди ключевых факторов роста экономического сотрудничества России и Таиланда мы видим укрепление финансовой инфраструктуры и внедрение современных платежных систем", – сказал Засельский в ходе бизнес-диалога "Россия–Таиланд".
Он отметил, что основными тенденциями между участниками внешнеэкономической деятельности России и Таиланда являются дедолларизация и поиск альтернатив традиционным каналам финансирования и расчетов.
"Росэксимбанк не впервые участвует в формировании платежных путей с другими странами, поэтому я хотел был предложить таиландской стороне рассмотреть пути увеличения товарооборота и расчетов в национальных валютах, как в российских рублях, так и в батах, возможно, обменяться корреспондентскими счетами. Также мы предлагаем провести пробные расчеты в криптовалюте, поскольку нормативная база в Таиланде под это создана", – отметил Засельский.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Сессия Национальная модель: улучшение делового климата России и инвестиционное развитие регионов Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
На ВЭФ обсудили улучшение делового климата и инвестразвитие регионов
Российский экспортный центр (РЭЦ)Петр ЗасельскийТаиландРоссияВосточный экономический форум (ВЭФ)Экономика
 
 
