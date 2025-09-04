https://ria.ru/20250904/rekord-2039626804.html

Участники сухой гребли под эгидой "Сделано в России" на ВЭФ побили рекорд

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Уникальное командное соревнование по сухой гребле на тренажерах под флагом национального бренда "Сделано в России" прошло 4 сентября на полях Восточного экономического форума в рамках Международной Владивостокской регаты, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Участники заезда установили рекорд страны, преодолев дистанцию в 50 километров в категории "большие команды микс". Заезд занял 3 часа 29 минут 59 секунд. Организаторами мероприятия выступили Российский экспортный центр и Федерация гребного спорта России при поддержке Министерства спорта России и Минвостокразвития России", - говорится в сообщении.Рекорд по сухой гребле Российский экспортный центр посвятил 80-летию со дня окончания Второй мировой войны и победы над фашизмом. РЭЦ также подготовил для победителей Международной Владивостокской регаты уникальный приз — весло сборной России по академической гребле с личным автографом президента России Владимира Путина.Соревнование стало частью спортивного трека государственной программы продвижения отечественной продукции за рубежом под брендом "Сделано в России".В нем приняла участие смешанная команда из порядка 40 человек: представители бизнеса, государственных структур, а также профессиональные спортсмены из России и девяти зарубежных стран - Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Китая, Пакистана, Афганистана, Ирана и Кубы."Мы благодарим Российский экспортный центр и лично Веронику Олеговну (Никишина, глава РЭЦ - ред.) за вклад в развитие спорта и постоянное внимание. Приветствуя всех гостей в нашем прекрасном Владивостоке, я приглашаю посетить наш павильон - Дом спорта, где представлены все достижения российского спорта. Уверен, что спорт и любовь к России объединяют нас, и желаю всем успехов и, конечно, без травм!" - отметил глава Минспорта Михаил Дегтярев.РЭЦ организует акции в поддержку национального бренда "Сделано в России" на Владивостокской регате уже третий год. Так, в 2023 году РЭЦ дал старт кампании "Российские товары - для чемпионов", в рамках которой продукция отечественных производителей получила продвижение на китайских маркетплейсах. Для поддержки кампании в соцсетях КНР были запущены ролики с участием известных спортсменов."Спортивный трек стал ярким элементом продвижения бренда "Сделано в России" внутри страны и за рубежом. Сегодня для экспортеров, особенно малого и среднего бизнеса, важна помощь в продвижении продукции, поиске надежных контрагентов и каналов сбыта. Подобные мероприятия позволяют не только создать возможности для налаживания деловых контактов, но и сформировать у наших зарубежных партнеров лояльность к национальному бренду, более глубокое понимание того, что представляет из себя Россия", - подчеркнула глава РЭЦ Вероника Никишина.В июне команда РЭЦ в честь десятилетия Группы установила два рекорда России - по гребле на 100 километров и по продолжительности непрерывной гребли одной команды, а также мировой рекорд по сухой гребле - 40 часов. В тот же период именитые гребцы Алексей Свирин и Антон Заруцкий стали амбассадорами национального бренда "Сделано в России"."Выбор гребли для продвижения национального бренда символичен, ведь это спорт, в котором принципиальное значение для успеха имеют единство команды, взаимопонимание и синхронность для достижения общего результата. Через такие акции, как сегодня, мы показываем силу, единство и конкурентоспособность России, создаем пространство доверия и партнерства", - отметил президент Федерации гребного спорта РФ Алексей Свирин.Программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг РФ, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на РЭЦ. С 2022 года благодаря мероприятиям программы повысить свою узнаваемость, найти партнеров, покупателей и закрепиться на внешних рынках смогли свыше 3 700 компаний. Удалось заключить экспортные контракты на сумму более 420 миллиардов рублей.В 2025 году правительство по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список доступных инструментов продвижения.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по реализации программы продвижения российских компаний под национальным брендом "Сделано в России".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

