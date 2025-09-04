https://ria.ru/20250904/razvitie-2039653141.html
Развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом, заявил Путин
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Опережающее развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом, необходимо и дальше стремиться максимально развивать конкурентные преимущества и потенциал ДФО, заявил президент России Владимир Путин."Подчеркну, опережающее развитие Дальнего Востока – это, безусловно, наш национальный приоритет. Надо и дальше наращивать темпы роста, стремиться максимально развивать конкурентные преимущества и потенциал ДФО", - сказал Путин на совещании по развитию топливо-энергетического комплекса ДФО.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владимир путин, дальний восток, россия, владивосток, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025
