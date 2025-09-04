Рейтинг@Mail.ru
Рада возобновит прямые трансляции - РИА Новости, 04.09.2025
12:19 04.09.2025
Рада возобновит прямые трансляции
в мире
украина
россия
алексей гончаренко
верховная рада украины
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Постановление о возобновлении прямых трансляций из Верховной рады принято парламентом, заявил в четверг украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Депутаты Верховной рады в сентябре 2022 года проголосовали за введение запрета на трансляции заседаний парламента в период действия военного положения на Украине. "Трансляция (из -ред.) Верховной рады возобновлена! За - 266 (депутатов -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко. Украинское общественное движение "Честно" в июле сообщало, что более 50 общественных организаций и СМИ на Украине выступили с инициативой вернуть онлайн-трансляции заседаний Рады, чтобы обеспечить общественный контроль за действиями парламентариев. Соответствующее постановление было внесено в Раду, но депутаты не поддержали первоначальный документ.*Внесен в перечень террористов и экстремистов
украина
россия
в мире, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Постановление о возобновлении прямых трансляций из Верховной рады принято парламентом, заявил в четверг украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Депутаты Верховной рады в сентябре 2022 года проголосовали за введение запрета на трансляции заседаний парламента в период действия военного положения на Украине.
"Трансляция (из -ред.) Верховной рады возобновлена! За - 266 (депутатов -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко.
Украинское общественное движение "Честно" в июле сообщало, что более 50 общественных организаций и СМИ на Украине выступили с инициативой вернуть онлайн-трансляции заседаний Рады, чтобы обеспечить общественный контроль за действиями парламентариев. Соответствующее постановление было внесено в Раду, но депутаты не поддержали первоначальный документ.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов
В миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
