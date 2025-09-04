https://ria.ru/20250904/rada-2039639608.html

Рада возобновит прямые трансляции

Рада возобновит прямые трансляции - РИА Новости, 04.09.2025

Рада возобновит прямые трансляции

Постановление о возобновлении прямых трансляций из Верховной рады принято парламентом, заявил в четверг украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T12:19:00+03:00

2025-09-04T12:19:00+03:00

2025-09-04T12:19:00+03:00

в мире

украина

россия

алексей гончаренко

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_fa8e619f16574373929d1d5423af756c.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Постановление о возобновлении прямых трансляций из Верховной рады принято парламентом, заявил в четверг украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Депутаты Верховной рады в сентябре 2022 года проголосовали за введение запрета на трансляции заседаний парламента в период действия военного положения на Украине. "Трансляция (из -ред.) Верховной рады возобновлена! За - 266 (депутатов -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко. Украинское общественное движение "Честно" в июле сообщало, что более 50 общественных организаций и СМИ на Украине выступили с инициативой вернуть онлайн-трансляции заседаний Рады, чтобы обеспечить общественный контроль за действиями парламентариев. Соответствующее постановление было внесено в Раду, но депутаты не поддержали первоначальный документ.*Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250903/vsu-2039391990.html

https://ria.ru/20250903/rada-2039391832.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины