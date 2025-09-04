Рейтинг@Mail.ru
Безвизовый режим с КНР будет способствовать развитию бизнеса, заявил Путин
18:19 04.09.2025 (обновлено: 18:41 04.09.2025)
Безвизовый режим с КНР будет способствовать развитию бизнеса, заявил Путин
китай
владимир путин
россия
всекитайское собрание народных представителей
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Решение Китая о безвизовом режиме для россиян будет способствовать развитию бизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.В ходе беседы Путин отметил, что решение КНР об отмене виз для россиян является очень значимым решением. По словам президента РФ, оно приведет к росту поездок в Китай."И будет способствовать и развитию бизнеса, и развитию деловых контактов и личных", - подчеркнул Путин.
китай, владимир путин, россия, всекитайское собрание народных представителей
Китай, Владимир Путин, Россия, Всекитайское собрание народных представителей
Безвизовый режим с КНР будет способствовать развитию бизнеса, заявил Путин

Путин отметил содействие бизнесу при безвизовом режиме для россиян в КНР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун проводят встречу на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун проводят встречу на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Решение Китая о безвизовом режиме для россиян будет способствовать развитию бизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.
В ходе беседы Путин отметил, что решение КНР об отмене виз для россиян является очень значимым решением. По словам президента РФ, оно приведет к росту поездок в Китай.
"И будет способствовать и развитию бизнеса, и развитию деловых контактов и личных", - подчеркнул Путин.
Путин объявил об ответных мерах на решение Китая о безвизовом режиме
Китай Владимир Путин Россия Всекитайское собрание народных представителей
 
 
