Безвизовый режим с КНР будет способствовать развитию бизнеса, заявил Путин
2025-09-04T18:19:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Решение Китая о безвизовом режиме для россиян будет способствовать развитию бизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.В ходе беседы Путин отметил, что решение КНР об отмене виз для россиян является очень значимым решением. По словам президента РФ, оно приведет к росту поездок в Китай."И будет способствовать и развитию бизнеса, и развитию деловых контактов и личных", - подчеркнул Путин.
