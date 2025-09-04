https://ria.ru/20250904/putin-2039681905.html
Путин и Трамп договорились сблизить позиции, заявил Кобяков
Путин и Трамп договорились сблизить позиции, заявил Кобяков - РИА Новости, 04.09.2025
Путин и Трамп договорились сблизить позиции, заявил Кобяков
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения двух стран, сообщил советник... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T15:01:00+03:00
2025-09-04T15:01:00+03:00
2025-09-04T15:01:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
антон кобяков
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701439_0:100:2884:1723_1920x0_80_0_0_404daede903487e814a78babeb75c789.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения двух стран, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Он (ВЭФ - ред.) проходит после очень важных событий, когда наш президент и президент Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения", - сказал Кобяков. Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250604/tramp-2020958764.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701439_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_7858bea6186ce9e28bc544b61af11202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, антон кобяков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Антон Кобяков, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Путин и Трамп договорились сблизить позиции, заявил Кобяков
Кобяков: Путин и Трамп сблизили позиции, фактически улучшив отношения