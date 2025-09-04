https://ria.ru/20250904/putin-2039681905.html

Путин и Трамп договорились сблизить позиции, заявил Кобяков

2025-09-04T15:01:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения двух стран, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Он (ВЭФ - ред.) проходит после очень важных событий, когда наш президент и президент Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения", - сказал Кобяков. Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Новости

