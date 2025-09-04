Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп договорились сблизить позиции, заявил Кобяков
15:01 04.09.2025
Путин и Трамп договорились сблизить позиции, заявил Кобяков
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения двух стран, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Он (ВЭФ - ред.) проходит после очень важных событий, когда наш президент и президент Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения", - сказал Кобяков.
Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным
