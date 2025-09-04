https://ria.ru/20250904/putin-2039663672.html

Путин призвал решить вопрос снабжения газом новых предприятий ДФО

Путин призвал решить вопрос снабжения газом новых предприятий ДФО

2025-09-04

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вопросы снабжения газом новых дальневосточных предприятий должны решаться в приоритетном порядке, заявил президент России Владимир Путин. "По оценкам Минэнерго, в ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ. Уже сейчас видны признаки его дефицита в регионе. Обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно, между тем, эти вопросы должны решаться в приоритетном порядке и с учётом не только роста внутреннего спроса на газ, но и увеличения наших экспортных обязательств", - сказал Путин на совещании по развитию топливо-энергетического комплекса ДФО. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

