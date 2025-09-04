Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал решить вопрос снабжения газом новых предприятий ДФО
13:59 04.09.2025
Путин призвал решить вопрос снабжения газом новых предприятий ДФО
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вопросы снабжения газом новых дальневосточных предприятий должны решаться в приоритетном порядке, заявил президент России Владимир Путин. "По оценкам Минэнерго, в ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ. Уже сейчас видны признаки его дефицита в регионе. Обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно, между тем, эти вопросы должны решаться в приоритетном порядке и с учётом не только роста внутреннего спроса на газ, но и увеличения наших экспортных обязательств", - сказал Путин на совещании по развитию топливо-энергетического комплекса ДФО. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вопросы снабжения газом новых дальневосточных предприятий должны решаться в приоритетном порядке, заявил президент России Владимир Путин.
"По оценкам Минэнерго, в ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ. Уже сейчас видны признаки его дефицита в регионе. Обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно, между тем, эти вопросы должны решаться в приоритетном порядке и с учётом не только роста внутреннего спроса на газ, но и увеличения наших экспортных обязательств", - сказал Путин на совещании по развитию топливо-энергетического комплекса ДФО.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
