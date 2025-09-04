https://ria.ru/20250904/putin-2039660006.html

Путин предложил обсудить энергетическую программу для Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить работу по подготовке программы развития энергетических мощностей для Дальнего Востока до 2050 года. Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока. "В своё время было дано поручение подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке на период до 2050 года, а также определить источники её финансирования. Сегодня я хотел бы услышать, что сделано и какие проблемные вопросы ещё остаются", - сказал глава государства в ходе совещания. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

