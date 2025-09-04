https://ria.ru/20250904/putin-2039659669.html

Путин назвал развитие Дальнего Востока результатом командной работы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока - результат командной работы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы видим, что Дальний Восток, благодаря, кстати говоря, нашим общим усилиям, за что хочу вас всех поблагодарить, это действительно результат нашей совместной командной работы. Само по себе бы это развитие такими темпами, как оно сейчас наблюдается, безусловно бы не шло", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока в рамках ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

