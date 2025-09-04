Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал развитие Дальнего Востока результатом командной работы - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/putin-2039659669.html
Путин назвал развитие Дальнего Востока результатом командной работы
Путин назвал развитие Дальнего Востока результатом командной работы - РИА Новости, 04.09.2025
Путин назвал развитие Дальнего Востока результатом командной работы
Развитие Дальнего Востока - результат командной работы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T13:44:00+03:00
2025-09-04T13:44:00+03:00
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_8d7aab17a5f195e04a1bfb39d3e0df50.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока - результат командной работы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы видим, что Дальний Восток, благодаря, кстати говоря, нашим общим усилиям, за что хочу вас всех поблагодарить, это действительно результат нашей совместной командной работы. Само по себе бы это развитие такими темпами, как оно сейчас наблюдается, безусловно бы не шло", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока в рамках ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/gidroenergetika-2039654471.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_a2e6602d0d586124093d4a731451fc45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, экономика
Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Экономика
Путин назвал развитие Дальнего Востока результатом командной работы

Путин назвал развитие ДФО результатом совместной командной работы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин в филиале Национального центра Россия во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока - результат командной работы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, что Дальний Восток, благодаря, кстати говоря, нашим общим усилиям, за что хочу вас всех поблагодарить, это действительно результат нашей совместной командной работы. Само по себе бы это развитие такими темпами, как оно сейчас наблюдается, безусловно бы не шло", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока в рамках ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Гидроэнергетика на Дальнем Востоке используется недостаточно, заявил Путин
Вчера, 13:22
 
Дальний ВостокРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала