13:43 04.09.2025 (обновлено: 14:12 04.09.2025)
Путин попросил доложить о ситуации вокруг Южно-Киринского месторождения
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить ему о ситуации вокруг Южно-Киринского месторождения. "В перспективе одним из основных источников газа для Дальнего Востока должно стать Южно-Киринское месторождение на шельфе Сахалина. Хотел бы услышать сегодня, какая сейчас ситуация с его запуском", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин попросил доложить о ситуации вокруг Южно-Киринского месторождения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит во Владивостоке совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа. 4 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит во Владивостоке совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа. 4 сентября 2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить ему о ситуации вокруг Южно-Киринского месторождения.
"В перспективе одним из основных источников газа для Дальнего Востока должно стать Южно-Киринское месторождение на шельфе Сахалина. Хотел бы услышать сегодня, какая сейчас ситуация с его запуском", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин призвал развивать гидроэнергетическую инфраструктуру в ДФО
