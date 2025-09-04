https://ria.ru/20250904/putin-2039659457.html

Путин попросил доложить о ситуации вокруг Южно-Киринского месторождения

2025-09-04T13:43:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить ему о ситуации вокруг Южно-Киринского месторождения. "В перспективе одним из основных источников газа для Дальнего Востока должно стать Южно-Киринское месторождение на шельфе Сахалина. Хотел бы услышать сегодня, какая сейчас ситуация с его запуском", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

