Путин попросил доложить о ситуации вокруг Южно-Киринского месторождения
2025-09-04T13:43:00+03:00
дальний восток
россия
сахалин
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить ему о ситуации вокруг Южно-Киринского месторождения. "В перспективе одним из основных источников газа для Дальнего Востока должно стать Южно-Киринское месторождение на шельфе Сахалина. Хотел бы услышать сегодня, какая сейчас ситуация с его запуском", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
россия
сахалин
дальний восток, россия, сахалин, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Дальний Восток, Россия, Сахалин, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
