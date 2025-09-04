Атомная энергетика полностью отвечает зеленым стандартам, заявил Путин

Рейтинг@Mail.ru
13:24 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Атомная энергетика в полной степени отвечает зеленым стандартам, РФ должна и дальше развивать это направление, сообщил президент России Владимир Путин.Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока."Проекты АЭС с полным правом относятся к так называемой зеленой энергетике, у них фактически отсутствует углеродный след. Мы, конечно, должны и дальше развивать это перспективное направление", - сказал Путин и отметил, что рассчитывает услышать в ходе совещания мнения и соображения на этот счет.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Атомная энергетика в полной степени отвечает зеленым стандартам, РФ должна и дальше развивать это направление, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.
"Проекты АЭС с полным правом относятся к так называемой зеленой энергетике, у них фактически отсутствует углеродный след. Мы, конечно, должны и дальше развивать это перспективное направление", - сказал Путин и отметил, что рассчитывает услышать в ходе совещания мнения и соображения на этот счет.
