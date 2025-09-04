Путин рассказал об увеличении потребления электроэнергии на Дальнем Востоке

https://ria.ru/20250904/putin-2039654147.html

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. За последние 10 лет потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 28% - рост вдвое больше, чем в среднем по России, сообщил президент РФ Владимир Путин."За последние десять лет потребление электроэнергии здесь (на Дальнем Востоке - ред.) увеличилось на 28%. Отмечу, что в среднем по России - 14%, то есть в два раза, и это такой интегральный хороший показатель того, что происходит в реалии", - сказал глава государства на совещании по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

