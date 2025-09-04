https://ria.ru/20250904/putin-2039654147.html
Путин рассказал об увеличении потребления электроэнергии на Дальнем Востоке
Путин рассказал об увеличении потребления электроэнергии на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2025
Путин рассказал об увеличении потребления электроэнергии на Дальнем Востоке
За последние 10 лет потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 28% - рост вдвое больше, чем в среднем по России, сообщил президент РФ Владимир РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T13:21:00+03:00
2025-09-04T13:21:00+03:00
2025-09-04T13:31:00+03:00
дальний восток
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039656623_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f9672af86f88f668f842b872f223517.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. За последние 10 лет потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 28% - рост вдвое больше, чем в среднем по России, сообщил президент РФ Владимир Путин."За последние десять лет потребление электроэнергии здесь (на Дальнем Востоке - ред.) увеличилось на 28%. Отмечу, что в среднем по России - 14%, то есть в два раза, и это такой интегральный хороший показатель того, что происходит в реалии", - сказал глава государства на совещании по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/seti-2039654861.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039656623_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_26b6ff6e17d059820ff778d30394b728.jpg
Путин о росте потребления электроэнергии в ДФО
Путин рассказал о росте потребления электроэнергии в ДФО, подчеркнув, что этот рост выше, чем в целом по стране
2025-09-04T13:21
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, владивосток
Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Владивосток
Путин рассказал об увеличении потребления электроэнергии на Дальнем Востоке
За 10 лет потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось в два раза