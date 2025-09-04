Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2025
13:19 04.09.2025 (обновлено: 13:29 04.09.2025)
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Темпы роста Дальнего Востока нужно наращивать и дальше, заявил президент России Владимир Путин."Надо и дальше наращивать темпы роста, стремиться максимально развивать конкурентные преимущества и потенциал Дальневосточного федерального округа", - сказал Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
дальний восток, владимир путин, экономика, вэф-2025
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Темпы роста Дальнего Востока нужно наращивать и дальше, заявил президент России Владимир Путин.
"Надо и дальше наращивать темпы роста, стремиться максимально развивать конкурентные преимущества и потенциал Дальневосточного федерального округа", - сказал Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
