Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2025
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока
Темпы роста Дальнего Востока нужно наращивать и дальше, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T13:19:00+03:00
2025-09-04T13:19:00+03:00
2025-09-04T13:29:00+03:00
дальний восток
владимир путин
экономика
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Темпы роста Дальнего Востока нужно наращивать и дальше, заявил президент России Владимир Путин."Надо и дальше наращивать темпы роста, стремиться максимально развивать конкурентные преимущества и потенциал Дальневосточного федерального округа", - сказал Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
дальний восток
дальний восток, владимир путин, экономика, вэф-2025
Дальний Восток, Владимир Путин, Экономика, ВЭФ-2025
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока
Путин призвали дальше наращивать темпы роста Дальнего Востока