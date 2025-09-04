Необходимо обеспечить экономическое развитие Дальнего Востока, заявил Путин

https://ria.ru/20250904/putin-2039653430.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_8d7aab17a5f195e04a1bfb39d3e0df50.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить экономическое развитие Дальнего Востока."Наша задача - обеспечить экономическое развитие региона необходимыми ресурсами", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на Дальнем Востоке.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/putin-2039654379.html
