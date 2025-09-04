https://ria.ru/20250904/putin-2039652826.html

Путин оценил темпы развития Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Дальний Восток развивается опережающими темпами."Мы видим, что Дальний Восток, благодаря, кстати говоря, нашим общим усилиям, за что хочу вас всех поблагодарить - это действительно результат нашей совместной командной работы. Само по себе бы это развитие такими темпами, как оно сейчас наблюдается, безусловно бы, не шло. Ну так вот, мы видим, что Дальний Восток развивается опережающими темпами", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.

дальний восток

россия

