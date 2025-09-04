Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Путин послал Западу сигнал об Украине из Китая
13:07 04.09.2025
СМИ: Путин послал Западу сигнал об Украине из Китая
Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам его визита в Китай, намекнул Западу, что окно для компромисса по Украине не вечно, пишет Advance. РИА Новости, 04.09.2025
в мире
китай
украина
россия
владимир путин
шос
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам его визита в Китай, намекнул Западу, что окно для компромисса по Украине не вечно, пишет Advance."Для отечественной публики это показатель настойчивости, а для внешней — сигнал о том, что окно для компромисса не останется открытым бесконечно", — говорится в публикации.Накануне Путин заявил, что видит свет в конце тоннеля по украинскому урегулированию, отметив, что в случае невозможности мирно решить украинский вопрос, России придется решать поставленные задачи вооруженным путем.Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
китай
украина
россия
в мире, китай, украина, россия, владимир путин, шос
В мире, Китай, Украина, Россия, Владимир Путин, ШОС
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам его визита в Китай, намекнул Западу, что окно для компромисса по Украине не вечно, пишет Advance.
"Для отечественной публики это показатель настойчивости, а для внешней — сигнал о том, что окно для компромисса не останется открытым бесконечно", — говорится в публикации.
Накануне Путин заявил, что видит свет в конце тоннеля по украинскому урегулированию, отметив, что в случае невозможности мирно решить украинский вопрос, России придется решать поставленные задачи вооруженным путем.
Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
