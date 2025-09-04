https://ria.ru/20250904/putin-2039644272.html

Путин пообщался с участниками мурал-арт фестиваля "Лица городов"

Путин пообщался с участниками мурал-арт фестиваля "Лица городов" - РИА Новости, 04.09.2025

Путин пообщался с участниками мурал-арт фестиваля "Лица городов"

Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с молодыми художниками, участвовавшими в мурал-арт фестивале "Лица городов". РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T12:38:00+03:00

2025-09-04T12:38:00+03:00

2025-09-04T12:38:00+03:00

россия

китай

дальний восток

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_8d7aab17a5f195e04a1bfb39d3e0df50.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с молодыми художниками, участвовавшими в мурал-арт фестивале "Лица городов". Глава государства вышел на связь с площадкой фестиваля по видеосвязи. Участники рассказали о фестивале, поделились впечатлениями и рассказали о планах. "Я желаю вам успехов, потому что от того, насколько вы успешны в своей работе, вы сможете найти звезд будущих. Миллионы людей будут радоваться, соприкасаясь с их творчеством. Они сами реализуют себя в искусстве. Вам всего самого доброго", - сказал Путин. Главе государства на мультимедийном экране показали одну из работ фестиваля. Мурал "На Восток" на фасаде СК "Олимпиец" на улице Батарейной стал самым большим, созданным в рамках фестиваля. Его площадь - более 5 тысяч квадратных метров. Автор мурала - всемирно известный художник из Китая под псевдонимом NUT, который работает в уникальной "фарфоровой технике". Совместно с ним над муралом работали еще шесть художников: Гу Ю (Gu Yu), Луо Зонджи (Lou Zongjie), Ши Тианси (Shi Tianci), Ванг Жаоянг (Wang Zhaoyang), Лью Зейджа (Liu Zejia) и Ке Южен (Ke Yuzhen). Художник изобразил традиционного китайского дракона, олицетворяющего мудрость и неиссякаемую силу Поднебесной. Справа от дракона - грациозный амурский тигр, гордость и символ Дальнего Востока России. Это не просто изображение двух национальных символов. Это метафора, отражающая одновременно прочность и хрупкость международных отношений.

https://ria.ru/20250904/putin-2039633882.html

https://ria.ru/20250904/putin-2039604799.html

россия

китай

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, дальний восток, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), общество