Путин по ВКС открыл больницу на Камчатке

Президент России Владимир Путин открыл новую краевую больницу на Камчатке, передает корреспондент РИА Новости.

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл новую краевую больницу на Камчатке, передает корреспондент РИА Новости. Путин принимает участие в церемонии открытия социальных объектов и объектов инфраструктуры по ВКС из филиала наццентра "Россия" во Владивостоке. Новая больница в Петропавловске-Камчатском рассчитана на 175 койко-мест, оснащена современным оборудованием, необходимым для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

