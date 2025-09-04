https://ria.ru/20250904/putin-2039631086.html
Путин по ВКС открыл больницу на Камчатке
Путин по ВКС открыл больницу на Камчатке - РИА Новости, 04.09.2025
Путин по ВКС открыл больницу на Камчатке
Президент России Владимир Путин открыл новую краевую больницу на Камчатке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл новую краевую больницу на Камчатке, передает корреспондент РИА Новости. Путин принимает участие в церемонии открытия социальных объектов и объектов инфраструктуры по ВКС из филиала наццентра "Россия" во Владивостоке. Новая больница в Петропавловске-Камчатском рассчитана на 175 койко-мест, оснащена современным оборудованием, необходимым для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
