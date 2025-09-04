Рейтинг@Mail.ru
Путин по ВКС открыл больницу на Камчатке - РИА Новости, 04.09.2025
11:43 04.09.2025 (обновлено: 11:44 04.09.2025)
Путин по ВКС открыл больницу на Камчатке
Путин по ВКС открыл больницу на Камчатке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл новую краевую больницу на Камчатке, передает корреспондент РИА Новости. Путин принимает участие в церемонии открытия социальных объектов и объектов инфраструктуры по ВКС из филиала наццентра "Россия" во Владивостоке. Новая больница в Петропавловске-Камчатском рассчитана на 175 койко-мест, оснащена современным оборудованием, необходимым для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл новую краевую больницу на Камчатке, передает корреспондент РИА Новости.
Путин принимает участие в церемонии открытия социальных объектов и объектов инфраструктуры по ВКС из филиала наццентра "Россия" во Владивостоке.
Новая больница в Петропавловске-Камчатском рассчитана на 175 койко-мест, оснащена современным оборудованием, необходимым для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
