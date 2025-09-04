Рейтинг@Mail.ru
11:30 04.09.2025
Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом России, отметив, что новые инфраструктурные объекты в ДФО закладывают основу для развития региона. Путин в четверг принял участие в открытии ряда социальных и инфраструктурных объектов Дальнего Востока. "С каждым годом необходимых для людей, проживающих на Дальнем Востоке, и для развития всего региона объектов становится всё больше и больше. Они современные, они имеют хорошие перспективы развития, а значит, такие перспективы в целом складываются и для всего этого огромного, стратегически важного для нас макрорегиона - Дальнего Востока", - сказал Путин в ходе церемонии. Глава государства добавил, что при развитии инфраструктуры региона и открытии новых объектов важно помнить о сохранении экосистемы Дальнего Востока.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин рассказал, с чем связано будущее
