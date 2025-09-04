https://ria.ru/20250904/putin-2039625814.html
Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом
Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом - РИА Новости, 04.09.2025
Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом
Президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом России, отметив, что новые инфраструктурные объекты в ДФО закладывают основу РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T11:30:00+03:00
2025-09-04T11:30:00+03:00
2025-09-04T11:30:00+03:00
экономика
дальний восток
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_0:0:3450:1941_1920x0_80_0_0_edee953e7e8097a96cfc17c0842841d9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом России, отметив, что новые инфраструктурные объекты в ДФО закладывают основу для развития региона. Путин в четверг принял участие в открытии ряда социальных и инфраструктурных объектов Дальнего Востока. "С каждым годом необходимых для людей, проживающих на Дальнем Востоке, и для развития всего региона объектов становится всё больше и больше. Они современные, они имеют хорошие перспективы развития, а значит, такие перспективы в целом складываются и для всего этого огромного, стратегически важного для нас макрорегиона - Дальнего Востока", - сказал Путин в ходе церемонии. Глава государства добавил, что при развитии инфраструктуры региона и открытии новых объектов важно помнить о сохранении экосистемы Дальнего Востока.
https://ria.ru/20250904/buduschee-2039613091.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_377:0:2760:1787_1920x0_80_0_0_b0a44402e908190cb71c40a0d8748548.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальний восток, россия, владимир путин
Экономика, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин
Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом
Путин назвал ДФО стратегически важным макрорегионом России
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом России, отметив, что новые инфраструктурные объекты в ДФО закладывают основу для развития региона.
Путин
в четверг принял участие в открытии ряда социальных и инфраструктурных объектов Дальнего Востока
.
"С каждым годом необходимых для людей, проживающих на Дальнем Востоке, и для развития всего региона объектов становится всё больше и больше. Они современные, они имеют хорошие перспективы развития, а значит, такие перспективы в целом складываются и для всего этого огромного, стратегически важного для нас макрорегиона - Дальнего Востока", - сказал Путин в ходе церемонии.
Глава государства добавил, что при развитии инфраструктуры региона и открытии новых объектов важно помнить о сохранении экосистемы Дальнего Востока.