Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом

Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом - РИА Новости, 04.09.2025

Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом

Президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом России, отметив, что новые инфраструктурные объекты в ДФО закладывают основу

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом России, отметив, что новые инфраструктурные объекты в ДФО закладывают основу для развития региона. Путин в четверг принял участие в открытии ряда социальных и инфраструктурных объектов Дальнего Востока. "С каждым годом необходимых для людей, проживающих на Дальнем Востоке, и для развития всего региона объектов становится всё больше и больше. Они современные, они имеют хорошие перспективы развития, а значит, такие перспективы в целом складываются и для всего этого огромного, стратегически важного для нас макрорегиона - Дальнего Востока", - сказал Путин в ходе церемонии. Глава государства добавил, что при развитии инфраструктуры региона и открытии новых объектов важно помнить о сохранении экосистемы Дальнего Востока.

2025

