Рейтинг@Mail.ru
Путин вспомнил, как когда-то прыгал с парашютом - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 04.09.2025 (обновлено: 11:18 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/putin-2039621326.html
Путин вспомнил, как когда-то прыгал с парашютом
Путин вспомнил, как когда-то прыгал с парашютом - РИА Новости, 04.09.2025
Путин вспомнил, как когда-то прыгал с парашютом
Президент РФ Владимир Путин удивился, узнав, что школьницам-курсантам центра "Воин" разрешили прыгать с парашютом, а также вспомнил, что когда-то прыгал сам. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T11:14:00+03:00
2025-09-04T11:18:00+03:00
общество
россия
республика бурятия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622215_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_100a0b1c6141768076d474ab9a475293.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин удивился, узнав, что школьницам-курсантам центра "Воин" разрешили прыгать с парашютом, а также вспомнил, что когда-то прыгал сам. Курсант центра "Воин" из Бурятии рассказала президенту, что центр осуществил их с сестрой мечту о прыжке с парашютом. "Да ладно? А вес у тебя какой, - удивился глава государства и, услышав, что 56 килограммов, усомнился, можно ли девочке прыгать. - Надо проверить. С губернатором, надо с ним поговорить". Путин отметил, что для прыжков с парашютом есть определенные параметры. "Я прыгал с парашютом, есть же параметры разносторонние, характеристики", - пояснил он, уточнив, что надо все-таки хорошо подумать, можно ли прыгать с таким маленьким весом. "Унесет вас куда-нибудь ветром. Надо подумать, чтобы инструкторы были профессиональные", - подчеркнул он. Президент также спросил у сестер-курсантов, собирали ли они парашют. "Вы знаете, что для того, чтобы прыгать, нужно самим собирать парашют. Это должна быть очень хорошая подготовка. Здесь суеты не нужно, нужно основательно", - напутствовал он.
https://ria.ru/20250904/pritok-2039610329.html
https://ria.ru/20250904/putin-2039604799.html
россия
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622215_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_9fef74b82006272276af39ef6b7a5a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, республика бурятия, владимир путин
Общество, Россия, Республика Бурятия, Владимир Путин
Путин вспомнил, как когда-то прыгал с парашютом

Путин удивился, узнав, что курсантам "Воина" разрешили прыгать с парашютом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке. 4 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Воин в филиале Национального центра Россия во Владивостоке. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке. 4 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин удивился, узнав, что школьницам-курсантам центра "Воин" разрешили прыгать с парашютом, а также вспомнил, что когда-то прыгал сам.
Курсант центра "Воин" из Бурятии рассказала президенту, что центр осуществил их с сестрой мечту о прыжке с парашютом. "Да ладно? А вес у тебя какой, - удивился глава государства и, услышав, что 56 килограммов, усомнился, можно ли девочке прыгать. - Надо проверить. С губернатором, надо с ним поговорить".
Президент РФ Владимир Путин осматривает интерактивную экспозицию в филиале Национального центра Россия во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин оценил показатели притока населения на Дальнем Востоке
Вчера, 10:41
Путин отметил, что для прыжков с парашютом есть определенные параметры. "Я прыгал с парашютом, есть же параметры разносторонние, характеристики", - пояснил он, уточнив, что надо все-таки хорошо подумать, можно ли прыгать с таким маленьким весом.
"Унесет вас куда-нибудь ветром. Надо подумать, чтобы инструкторы были профессиональные", - подчеркнул он. Президент также спросил у сестер-курсантов, собирали ли они парашют. "Вы знаете, что для того, чтобы прыгать, нужно самим собирать парашют. Это должна быть очень хорошая подготовка. Здесь суеты не нужно, нужно основательно", - напутствовал он.
Форма — это наша гордость. Курсант рассмешил Путина ответом - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Курсант центра "Воин" рассмешил Путина
Вчера, 10:29
 
ОбществоРоссияРеспублика БурятияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала