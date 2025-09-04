Путин вспомнил, как когда-то прыгал с парашютом
Путин удивился, узнав, что курсантам "Воина" разрешили прыгать с парашютом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке. 4 сентября 2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин удивился, узнав, что школьницам-курсантам центра "Воин" разрешили прыгать с парашютом, а также вспомнил, что когда-то прыгал сам.
Курсант центра "Воин" из Бурятии рассказала президенту, что центр осуществил их с сестрой мечту о прыжке с парашютом. "Да ладно? А вес у тебя какой, - удивился глава государства и, услышав, что 56 килограммов, усомнился, можно ли девочке прыгать. - Надо проверить. С губернатором, надо с ним поговорить".
Путин отметил, что для прыжков с парашютом есть определенные параметры. "Я прыгал с парашютом, есть же параметры разносторонние, характеристики", - пояснил он, уточнив, что надо все-таки хорошо подумать, можно ли прыгать с таким маленьким весом.
"Унесет вас куда-нибудь ветром. Надо подумать, чтобы инструкторы были профессиональные", - подчеркнул он. Президент также спросил у сестер-курсантов, собирали ли они парашют. "Вы знаете, что для того, чтобы прыгать, нужно самим собирать парашют. Это должна быть очень хорошая подготовка. Здесь суеты не нужно, нужно основательно", - напутствовал он.
