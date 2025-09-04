https://ria.ru/20250904/putin-2039621326.html

Путин вспомнил, как когда-то прыгал с парашютом

Путин вспомнил, как когда-то прыгал с парашютом - РИА Новости, 04.09.2025

Путин вспомнил, как когда-то прыгал с парашютом

Президент РФ Владимир Путин удивился, узнав, что школьницам-курсантам центра "Воин" разрешили прыгать с парашютом, а также вспомнил, что когда-то прыгал сам. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T11:14:00+03:00

2025-09-04T11:14:00+03:00

2025-09-04T11:18:00+03:00

общество

россия

республика бурятия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622215_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_100a0b1c6141768076d474ab9a475293.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин удивился, узнав, что школьницам-курсантам центра "Воин" разрешили прыгать с парашютом, а также вспомнил, что когда-то прыгал сам. Курсант центра "Воин" из Бурятии рассказала президенту, что центр осуществил их с сестрой мечту о прыжке с парашютом. "Да ладно? А вес у тебя какой, - удивился глава государства и, услышав, что 56 килограммов, усомнился, можно ли девочке прыгать. - Надо проверить. С губернатором, надо с ним поговорить". Путин отметил, что для прыжков с парашютом есть определенные параметры. "Я прыгал с парашютом, есть же параметры разносторонние, характеристики", - пояснил он, уточнив, что надо все-таки хорошо подумать, можно ли прыгать с таким маленьким весом. "Унесет вас куда-нибудь ветром. Надо подумать, чтобы инструкторы были профессиональные", - подчеркнул он. Президент также спросил у сестер-курсантов, собирали ли они парашют. "Вы знаете, что для того, чтобы прыгать, нужно самим собирать парашют. Это должна быть очень хорошая подготовка. Здесь суеты не нужно, нужно основательно", - напутствовал он.

https://ria.ru/20250904/pritok-2039610329.html

https://ria.ru/20250904/putin-2039604799.html

россия

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, республика бурятия, владимир путин