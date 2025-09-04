https://ria.ru/20250904/putin-2039610973.html

Путин назвал многодетную семью курсантки центра "Воин" богатой

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "богатыми родителями" семью с 7 детьми. Речь об этом зашла в беседе с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Одна из участниц встречи упомянула, что всего в их семье семеро детей. "Богатые родители", - отреагировал глава государства.

общество, россия, владимир путин