Путин назвал многодетную семью курсантки центра "Воин" богатой
2025-09-04T10:44:00+03:00
общество
россия
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "богатыми родителями" семью с 7 детьми. Речь об этом зашла в беседе с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Одна из участниц встречи упомянула, что всего в их семье семеро детей. "Богатые родители", - отреагировал глава государства.
