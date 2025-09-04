Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал многодетную семью курсантки центра "Воин" богатой - РИА Новости, 04.09.2025
10:44 04.09.2025
Путин назвал многодетную семью курсантки центра "Воин" богатой
Путин назвал многодетную семью курсантки центра "Воин" богатой
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "богатыми родителями" семью с 7 детьми. Речь об этом зашла в беседе с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Одна из участниц встречи упомянула, что всего в их семье семеро детей. "Богатые родители", - отреагировал глава государства.
общество, россия, владимир путин
Путин назвал многодетную семью курсантки центра "Воин" богатой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "богатыми родителями" семью с 7 детьми.
Речь об этом зашла в беседе с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Одна из участниц встречи упомянула, что всего в их семье семеро детей.
"Богатые родители", - отреагировал глава государства.
