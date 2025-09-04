https://ria.ru/20250904/putin-2039609377.html

Путину показали Тихоокеанскую железную дорогу

Путину показали Тихоокеанскую железную дорогу - РИА Новости, 04.09.2025

Путину показали Тихоокеанскую железную дорогу

Президенту России Владимиру Путину по видеоконференцсвязи презентовали новую Тихоокеанскую железную дорогу (ТЖД), которая проложена в непроходимой... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T10:39:00+03:00

2025-09-04T10:39:00+03:00

2025-09-04T10:39:00+03:00

дальний восток

хабаровский край

атр

общество

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019404138_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_cac5a92748abd25ac87fbcf372734d72.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину по видеоконференцсвязи презентовали новую Тихоокеанскую железную дорогу (ТЖД), которая проложена в непроходимой дальневосточной тайге и связывает Якутию и Хабаровский край, передает корреспондент РИА Новости. Протяженность первой частной железной дороги составляет 531 километр, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. Она была построена за рекордные два года. В реализации масштабного проекта участвовали более 4 тысяч человек со всей страны, несколько сотен единиц техники. ТЖД - третья крупная железнодорожная артерия Дальнего Востока - наряду с Транссибом и БАМом. 31 км магистрали проходит по Якутии, остальные 500 км - по Хабаровскому краю. Новый путь включает 6 мостов, 18 разъездов, 1 станцию, 580 светофоров, 220 стрелочных переводов, более 550 инженерных сооружений. Новый логистический маршрут является частью трансграничного пути Россия-АТР. Он позволит диверсифицировать потоки грузов в восточном направлении, обеспечит развитие перспективных кластеров крупных месторождений. Пропускная способность Тихоокеанской железной дороги будет составлять 50 миллионов тонн угля в год, добываемого на Эльгинском угольном месторождении. Компания "Эльга" инвестировала в развитие транспортно-логистического комплекса 140 миллиардов рублей. Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия" на котором презентованы результаты развития Дальнего Востока. В формате видеоконференции главе государства представили новые предприятия и объекты транспортной инфраструктуры региона.

https://ria.ru/20250904/jazyk-2039608016.html

https://ria.ru/20250904/putin-2039585309.html

дальний восток

хабаровский край

атр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток, хабаровский край, атр, общество, владимир путин