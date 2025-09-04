Путину показали Тихоокеанскую железную дорогу
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину по видеоконференцсвязи презентовали новую Тихоокеанскую железную дорогу (ТЖД), которая проложена в непроходимой дальневосточной тайге и связывает Якутию и Хабаровский край, передает корреспондент РИА Новости.
Протяженность первой частной железной дороги составляет 531 километр, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. Она была построена за рекордные два года. В реализации масштабного проекта участвовали более 4 тысяч человек со всей страны, несколько сотен единиц техники.
ТЖД - третья крупная железнодорожная артерия Дальнего Востока - наряду с Транссибом и БАМом. 31 км магистрали проходит по Якутии, остальные 500 км - по Хабаровскому краю. Новый путь включает 6 мостов, 18 разъездов, 1 станцию, 580 светофоров, 220 стрелочных переводов, более 550 инженерных сооружений.
Новый логистический маршрут является частью трансграничного пути Россия-АТР. Он позволит диверсифицировать потоки грузов в восточном направлении, обеспечит развитие перспективных кластеров крупных месторождений.
Пропускная способность Тихоокеанской железной дороги будет составлять 50 миллионов тонн угля в год, добываемого на Эльгинском угольном месторождении. Компания "Эльга" инвестировала в развитие транспортно-логистического комплекса 140 миллиардов рублей.
Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия" на котором презентованы результаты развития Дальнего Востока. В формате видеоконференции главе государства представили новые предприятия и объекты транспортной инфраструктуры региона.