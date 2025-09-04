https://ria.ru/20250904/putin-2039606899.html
Путин призвал развивать энергетические объекты Чукотки
Путин призвал развивать энергетические объекты Чукотки - РИА Новости, 04.09.2025
Путин призвал развивать энергетические объекты Чукотки
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать объекты энергетики Чукотки. РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать объекты энергетики Чукотки. Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", где ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока. В ходе мероприятия вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал Путину о развитии Баимского проекта на Чукотке. "Энергетика нужна. Объекты энергетики", - отреагировал Путин.
