Путин призвал развивать энергетические объекты Чукотки

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать объекты энергетики Чукотки. Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", где ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока. В ходе мероприятия вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал Путину о развитии Баимского проекта на Чукотке. "Энергетика нужна. Объекты энергетики", - отреагировал Путин.

россия, чукотка, владивосток, владимир путин, юрий трутнев, общество