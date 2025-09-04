Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал развивать энергетические объекты Чукотки - РИА Новости, 04.09.2025
10:33 04.09.2025
Путин призвал развивать энергетические объекты Чукотки
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать объекты энергетики Чукотки. РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать объекты энергетики Чукотки. Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", где ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока. В ходе мероприятия вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал Путину о развитии Баимского проекта на Чукотке. "Энергетика нужна. Объекты энергетики", - отреагировал Путин.
россия, чукотка, владивосток, владимир путин, юрий трутнев, общество
Россия, Чукотка, Владивосток, Владимир Путин, Юрий Трутнев, Общество
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать объекты энергетики Чукотки.
Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", где ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока. В ходе мероприятия вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал Путину о развитии Баимского проекта на Чукотке.
"Энергетика нужна. Объекты энергетики", - отреагировал Путин.
РоссияЧукоткаВладивостокВладимир ПутинЮрий ТрутневОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
