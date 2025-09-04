Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею открыть центр "Воин" в каждом регионе
10:11 04.09.2025
Путин поддержал идею открыть центр "Воин" в каждом регионе
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею того, чтобы центр "Воин" открывался в каждом регионе страны. "Постараемся сделать. Тем более что такой результат хороший", - отреагировал глава государства на соответствующую просьбу в беседе с воспитанниками центра. Центр занимается военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. "Воин" объединяет около 400 инструкторов, в том числе специалистов Федерации боевого снайпинга России, многие из которых являются участниками специальной военной операции. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности, применение беспилотных систем, первая помощь и тактическая медицина, военно-спортивные игры.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею того, чтобы центр "Воин" открывался в каждом регионе страны.
"Постараемся сделать. Тем более что такой результат хороший", - отреагировал глава государства на соответствующую просьбу в беседе с воспитанниками центра.
Центр занимается военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. "Воин" объединяет около 400 инструкторов, в том числе специалистов Федерации боевого снайпинга России, многие из которых являются участниками специальной военной операции. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности, применение беспилотных систем, первая помощь и тактическая медицина, военно-спортивные игры.
