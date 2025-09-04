Рейтинг@Mail.ru
Путин стал первым гостем музея генерал-майора Гудкова во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2025
09:39 04.09.2025
Путин стал первым гостем музея генерал-майора Гудкова во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин во владивостокском филиале национального центра "Россия" стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота... РИА Новости, 04.09.2025
россия
приморский край
индийский океан
владимир путин
михаил гудков
андрей иванов
дальневосточный федеральный университет
политика
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во владивостокском филиале национального центра "Россия" стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова. Путину показали небольшой фильм о подвигах бригады. Директор центра военно-патриотического воспитания ДВФУ Леон Володин, воевавший в рядах 155-й бригады, рассказал о создании стенда - Музея славы бригады. Вместе с президентом первыми посетителями стали воспитанники центра "Воин". Пять мультимедийных экранов рассказывают о подвигах пяти павших бойцов бригады - дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова, Героя РФ Мингияна Лиджиева, Героя РФ Андрея Иванова, Героя РФ, вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, Героя РФ Андрея Машаровского. На стенде представлено наградное оружие, шевроны, рассказывается о пути 155-й бригады. Копия боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую президент Путин в декабре 2024 года продемонстрировал на совмещенной прямой линии и пресс-конференции стала одним из центральных экспонатов музея. 155-я отдельная бригада морской пехоты - тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота. Создана 1 декабря 2009 года путем переформирования 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, история которой началась в 1968 году. Морские пехотинцы 55-й дивизии несли боевую службу в зоне Тихого и Индийского океанов: оказывали содействие Вооруженным силам Народной Демократической Республики Йемен, проводили совместные учения с вооруженными силами Эфиопии и Вьетнама, посещали Ирак, Иран, Индию, Мальдивские и Сейшельские острова и другие страны.
россия, приморский край, индийский океан, владимир путин, михаил гудков, андрей иванов, дальневосточный федеральный университет, политика
Россия, Приморский край, Индийский океан, Владимир Путин, Михаил Гудков, Андрей Иванов, Дальневосточный федеральный университет, Политика
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во владивостокском филиале национального центра "Россия" стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова.
Путину показали небольшой фильм о подвигах бригады. Директор центра военно-патриотического воспитания ДВФУ Леон Володин, воевавший в рядах 155-й бригады, рассказал о создании стенда - Музея славы бригады. Вместе с президентом первыми посетителями стали воспитанники центра "Воин".
Пять мультимедийных экранов рассказывают о подвигах пяти павших бойцов бригады - дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова, Героя РФ Мингияна Лиджиева, Героя РФ Андрея Иванова, Героя РФ, вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, Героя РФ Андрея Машаровского. На стенде представлено наградное оружие, шевроны, рассказывается о пути 155-й бригады.
Копия боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую президент Путин в декабре 2024 года продемонстрировал на совмещенной прямой линии и пресс-конференции стала одним из центральных экспонатов музея.
155-я отдельная бригада морской пехоты - тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота. Создана 1 декабря 2009 года путем переформирования 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, история которой началась в 1968 году. Морские пехотинцы 55-й дивизии несли боевую службу в зоне Тихого и Индийского океанов: оказывали содействие Вооруженным силам Народной Демократической Республики Йемен, проводили совместные учения с вооруженными силами Эфиопии и Вьетнама, посещали Ирак, Иран, Индию, Мальдивские и Сейшельские острова и другие страны.
