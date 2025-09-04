https://ria.ru/20250904/protezy-2039556065.html
В "Защитниках Отечества" рассказали о функциональности протезов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Современные технологии протезирования позволяют людям, потерявшим конечности, выполнять не только простые действия, но и играть на музыкальных инструментах и заниматься экстремальными видами спорта, сообщила в четверг статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева на Восточном экономическом форуме. "У нас есть протезы, которые позволяют не просто пользоваться, взять стакан или какое-то простое движение, но и в том числе, имеют сложный функционал. Просто приведу пример, Максим Емец ... демонстрирует уникальный опыт игры на гитаре протезом. У него как раз правая рука протезирована, и он показывает, как научился им перебирать струны и играть на гитаре", - сказала она в ходе сессии "Стирая грань между человеком и машиной: нейропротезы, киборги и агентность" на ВЭФ. "Ребята с двойной ампутацией нижних конечностей встают на сноуборды, на горные лыжи, когда, в общем-то, для человека с конечностями это достаточная нагрузка и на коленные суставы, и вообще в принципе, опорно-двигательный аппарат", - добавила Цивилева. Кроме того, по ее словам, известны случаи, когда люди с такими протезами играют в теннис, занимаются скалолазанием и ездят на велосипедах. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
